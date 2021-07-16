الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«القومى للمرأة» بدمياط ينظم ندوة «لا للعنف»

مدينة صديقة للنساء
مدينة صديقة للنساء

 نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ندوة تحت عنوان "لا للعنف" تضمنت التعريف بكافة أشكال العنف وكيفية مواجهته وآلية مجابهة الخوف تجاه أي حالات تحرش تتعرض لها السيدات والفتيات، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة.

 

كما تحدثت دكتورة منى عزت استشاري بهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومروة نبيل مقرر الفرع حول هذا الموضوع ودور الأم فى الاستماع لمشاكل الفتيات وآلية حلها بطريقة سليمة، كما تضمنت الندوة الحديث عن قضايا المرأة والطرق المختلفة لمجابهة العنف سواء بتقديم شكوى أو تحرير محضر بالشرطة، الاتصال بمكتب شكاوى المرأة على الخط الساخن ١٥١١٥ والاتصال بخط نجدة الطفل للابلاغ عن حالات العنف تحت سن ١٨ سنة ".

 

وعلى هامش الندوة تضمن الحفل عرض مسرحى من فريق رؤية للدراما الحركية بعنوان "ضفاير" التى استهدفت الحديث عن قضية ختان الإناث وفقرات لمسرح العرائس والساحر وغنائية من الأطفال الموهوبين بمدينة عزبة البرج وورشة رسم، كما تم تنظيم معرض لسيدات مبادرة "ست الدار" لمنتجات يدوية وغذائية.

 

من جهة أخرى، واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، إذ تم تنفيذ قافلة بقرية تفتيش السرو التابعة لمركز فارسكور خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار.

 

وقال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة إنه خلال القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٦٦٨ مواطنا، حيث تم تحويل ٢٩حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ١٣ حالة أخرى، فضلاً عن إجراء ٧٠٩ تحاليل معملية والكشف بالأشعة لعدد ٥٥ حالة والسونار لـ٣٨ حالة.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القوافل تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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طلاق الصحة وزارة الصحة عرض مستشفيات نفقة الدولة محافظة مديرية هيئة الأمم المتحدة القومي للمرأة الصحة والسكان لا للعنف وكيل وزارة الصحة بدمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

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