الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة المارونية بمصر تستعد لعيد القديس مار شربل برئاسة المطران شيحان

الانبا جورج شيحان
الانبا جورج شيحان

ترأس سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر، صلاة القداس الإلهي، استعدادًا لعيد القديس مار شربل، وذلك بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر بالقاهرة.

 

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن سيادته شارك في الصلاة لفيف من الآباء الكهنة، وفريق الكورال، وبعض المؤمنين. 

 

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن موضوع كلمة العظة، التي ألقاها سيادة المطران جورج شيحان حول "شربل ابن العائلة". 

 

الجدير بالذكر أن الكنيسة المارونية بمصر ستحتفل بعيد القديس مار شربل، غدا الأحد، الموافق الثامن عشر من الشهر الجاري، حيث يترأس الصلاة مطران الكنيسة المارونية بمصر. 

 

وأقام سيادة المطران شيحان مزارًا للقديس مار شربل، وكرسه في شهر مارس الماضي، وذلك داخل كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر بالقاهرة، حيث يُعد هذا المزار هو الأول للقديس شربل بمصر.

وأطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية".

 

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الشكر.

 

وقالت الكنيسة  في الحلقة: "شَاكِرِينَ كُلَّ حِينٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِي اسْمِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، للهِ وَالآبِ." (رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس 5: 20).

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كما أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية".

 

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الخدمة.

 

وقالت الكنيسة في الحلقة : "في الواقع، من ضروريّ ألاّ نبخل بأي جهد في تحضير بعض المؤمنين ليكونوا مبشّرين حقيقيّن لكلمة الله" البابا فرنسيس

المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية بمصر القداس الإلهي عيد القديس مار شربل

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وائل لطفي

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