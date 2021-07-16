حملات مكثفة للنظافة والتموين استعدادًا لعيد الأضحى بالمنيا

حملات مكثفة للنظافة والتموين استعدادًا لعيد الأضحى بالمنيا
واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الحملات التموينية، ورفع الحالة العامة النظافة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة من مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
شدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المجازر – أماكن عرض وبيع اللحوم -المخابز-المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين استعدادً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.
من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة على محلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم، بمدينة المنيا، بالتنسيق مع البيئة، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر، تنوعت ما بين، (عدم وجود شهادات صحية، ولحوم متنوعة (بلدى وتانى وماعز) غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذبح خارج السلخانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة الى متابعة اعمال النظافة، ورفع المخلفات، بقري، (بنى محمد سلطان، وكدوان، وجارحي، وعمارات الاوقاف، طريق مصر أسوان الزراعي، وقرية طوخ الخيل، وقرية تلة)، حيث تم رفع المخلفات من نقاط التجميع، وتم رفع المخلفات المجاورة للمجاري المائية، وتم نقل المخلفات والتركمات، إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بمعدات الوحدة المحلية، كما تم اصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطريق قرية ابو جريد الي طريق مصر اسوان، وطريق قرية منشية الحواصلية، وعمل حملة للصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بجبانه قرية طوه، التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل، وإصلاح وصيانة أعمدة الانارة بقرية البرجاية، وعمل الإنارة اللازمة والتعقيم لسلخانه قريه تلة.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة لمتابعة تطبيق قرارات الدولة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت عن تحرير 5 مخالفات، لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفوري.
كان اللواء أسامة القاضي، محافظة المنيا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والمرافق ومديريات الخدمات، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، لمتابعة جاهزية جميع الهيئات والمديريات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور العقيد محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المدن والمراكز، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والجهات المعنية.
قال المحافظ، إنه تم وضع خطة متكاملة استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً على استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة بالوحدات المحلية، والوحدات المحلية القروية، وإدارات الخدمات التابعة لها خلال فترة العيد، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع على وجه السرعة.