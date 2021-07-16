حملات مكثفة للنظافة والتموين استعدادًا لعيد الأضحى بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الحملات التموينية، ورفع الحالة العامة النظافة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة من مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المجازر – أماكن عرض وبيع اللحوم -المخابز-المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين استعدادً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة على محلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم، بمدينة المنيا، بالتنسيق مع البيئة، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر، تنوعت ما بين، (عدم وجود شهادات صحية، ولحوم متنوعة (بلدى وتانى وماعز) غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذبح خارج السلخانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة الى متابعة اعمال النظافة، ورفع المخلفات، بقري، (بنى محمد سلطان، وكدوان، وجارحي، وعمارات الاوقاف، طريق مصر أسوان الزراعي، وقرية طوخ الخيل، وقرية تلة)، حيث تم رفع المخلفات من نقاط التجميع، وتم رفع المخلفات المجاورة للمجاري المائية، وتم نقل المخلفات والتركمات، إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بمعدات الوحدة المحلية، كما تم اصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطريق قرية ابو جريد الي طريق مصر اسوان، وطريق قرية منشية الحواصلية، وعمل حملة للصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بجبانه قرية طوه، التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل، وإصلاح وصيانة أعمدة الانارة بقرية البرجاية، وعمل الإنارة اللازمة والتعقيم لسلخانه قريه تلة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة لمتابعة تطبيق قرارات الدولة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت عن تحرير 5 مخالفات، لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفوري.

كان اللواء أسامة القاضي، محافظة المنيا، قد أعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والمرافق ومديريات الخدمات، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميداني لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفوري مع أي طارئ ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، لمتابعة جاهزية جميع الهيئات والمديريات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور العقيد محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المدن والمراكز، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والجهات المعنية.



قال المحافظ، إنه تم وضع خطة متكاملة استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً على استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة بالوحدات المحلية، والوحدات المحلية القروية، وإدارات الخدمات التابعة لها خلال فترة العيد، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، للإبلاغ عن أي أحداث قد تقع على وجه السرعة.

حملات نظافة وتموين استعدادا لعيد الأضحي بالمنيا

حملات نظافة وتموين استعدادا لعيد الأضحي بالمنيا

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حملات نظافة وتموين استعدادا لعيد الأضحي بالمنيا