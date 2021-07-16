«تنسيقية الأحزاب» تشارك فى احتفالية تدشين المشروع القومى «حياة كريمة»

بحضور الرئيس السيسي

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، الذي أقيم باستاد القاهرة الدولى.

وعرضت الاحتفالية إنجازات المبادرة في عدد من قرى مصر، والمساعدات التي قدمتها للأسر المصرية في قرى الريف المصرى، وبينهم أسرة عز الرجال في دمنهور، وأسرة أم محمد في بنى سويف، كما عرضت الاحتفالية تصريحات من هذه لتوضيح معاناتهم وكيف ساعدتهم المبادرة فى حل مشكلاتهم.

وشهدت فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض نموذج محاكاة، لغرف رصد ومتابعة جهود مشروعات حياة كريمة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رسالته للمواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على جهود المشروع القومي "حياة كريمة"، وذلك خلال عرضه صورًا للمشروع.

يذكر أن الاحتفالية حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019، كان تاريخًا فاصلًا في حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصري وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كُتبت في هذا اليوم شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في آلاف القرى المصرية، حيث قال السيسى وقتها، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعى: "أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وبرعايتي المباشرة، لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019، تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، في القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.