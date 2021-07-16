بمشاركة الشرطة النسائية.. خطة «الداخلية» لتأمين احتفالات عيد الأضحى

أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد عيد الأضحى المبارك، لتوفير جو هادئ للاحتفالات، في إطار خطة عامة تعتمد على رصد كل ما يخل بصفة الأمن العام، وتنفيذا لخطة الدولة لمواجهة في وسط كورونا.

تأمين صلاة العيد

وتشمل الخطة قيام رجال الشرطة بتأمين صلاة عيد الأضحى المبارك من خلال التواجد المكثف بمحيط المساجد الكبرى التي ستقام بها صلاة العيد بكافة المحافظات، فضلاً عن التواجد بمحيط مرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية.

خطة مرورية

وتشدد أجهزة الأمن الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلاً عن تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.

الانتشار الأمني في الشوارع

وتمتد خطط التأمين إلى تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات، وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية، للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

مشاركة عناصر الشرطة النسائية

وتشارك الشرطة النسائية في التأمين، من خلال تواجدها المكثف في الشوارع والميادين العامة وبمحيط دور السينما والحدائق لتأمين الفتيات والسيدات وضمان عدم تعرضهن لأية مضايقات، وتفعل أجهزة الأمن أقصى معدلات التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات، مع رفع درجة الاستعداد وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أي اعتداءات قد تتعرض لها.

تأمين المجرى المائي

وتشمل بنود خطط التأمين نشر اللانشات لتأمين المجرى المائي، والتفتيش المستمر على المراكب النيلية التي يزحف نحوها المواطنين للاستمتاع بالعيد.

تشديد الحملات الرقابية على الأسواق

وتتخذ أجهزة الأمن كافة الإجراءات اللازمة لضبط حركة الأسواق، مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تضر بصحة المواطنين.

استمرار الحملات الأمنية

وتكثف قوات الشرطة الحملات الأمنية لاستهداف العناصر الإجرامية والاستمرار في توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري، والعمل على ضبط محرزي ومتجري الألعاب النارية لما تمثله من خطورة على أمن وسلامة المواطنين.

ومع الانتشار الشرطي بكافة أنحاء الجمهورية، تتواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤوسيهم لفرض الانضباط بالشارع، وتوعية القوات بحجم المسئولية التي يضطلعون.

وتشدد القيادات الأمنية على الضباط والأفراد المشاركين في خطة التأمين على أهمية حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان والاهتمام بالخدمات المقدمة لهم، مع التشديد بعدم التهاون أو التقصير في مواجهة أية جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أي خروج على القانون بالحسم والحزم اللازم وفقاً للأُطر القانونية.

وشددت القيادات الأمنية على رجال الشرطة المشاركين في التأمين على خلق مناخ طيب للمواطنين للاستمتاع بالأعياد.