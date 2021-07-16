الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2021

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة

اشترطت أكاديمية الشرطة في المتقدمين لها لهذا العام، أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية ولم يسبق حصولهم على جنسية دولة أخرى.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة، حيث أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، فى مؤتمر صحفى، موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قُبول دُفعة جديدة من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية.

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، أن مواعيد تقديم طلبات الالتحاق بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام السابق 2020  تبدأ اعتبارا من 20 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس، من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالى 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر، وذلك بمجموعة 65%؜ وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

كانت قد أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء الماضى، شروط الالتحاق بكلية الشرطة لعام 2021 ، للطلاب الجدد. 

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم مصرى الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس.

وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة.

وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبى نهائى أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

أكاديمية الشرطة المتقدمين لها لهذا العام مصري الجنسية وزير الداخلي دفعة جديدة كلية الشرطة الشروط

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وائل لطفي

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