واشنطن: اقتصاد لبنان ينهار

والطبقة السياسية بددت 9 أشهر دون حكومة..

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الطبقة السياسية في لبنان بددت الأشهر التسعة الماضية دون التوصل لتشكيل حكومة، مؤكدة أن الاقتصاد اللبناني في حالة انهيار، والحكومة الحالية لا تقدم الخدمات الأساسية بطريقة موثوقة .

جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن نشرته السفارة الأمريكية بلبنان.

وأضاف بلينكن أنه لمن الحاسم أن يتم تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات ذات أولوية على الفور، معتبرا أن اعتذار رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة يعد تطورا مخيبا للآمال بالنسبة إلى الشعب اللبناني.

وأوضح أنه ينبغي أن يضع القادة في بيروت الخلافات الحزبية جانبا وأن يشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني، معتبرا أن هذا ما يحتاج إليه الشعب اللبناني بشدة.

وشدد على أنه ينبغي أن تبدأ الحكومة أيضاً بالتحضير للانتخابات البرلمانية للعام المقبل، والتي يجب إجراؤها في موعدها وبطريقة حرة وعادلة.

وقد حثت الولايات المتحدة القادة في لبنان على أن ينحوا الخلافات الحزبية جانبًا، وأن يشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن هذا هو ما يحتاجه شعب لبنان بشدة.

وأضاف بلينكن: من الضروري تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية الآن، مؤكدًا أن ضرورة بدء الحكومة أيضًا في التحضير للانتخابات البرلمانية لعام 2022، والتي يجب أن تتسم بالحرية والعدالة على أن تٌجرى في موعدها المحدد.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلًا إن الطبقة السياسية في لبنان أهدرت الأشهر التسعة الماضية، بينما يتهاوى الاقتصاد اللبناني، معتبرا أن إعلان سعد الحريري استقالته من منصبه كرئيس وزراء لبنان يعد بمثابة تدهور آخر "مخيب للآمال" للشعب اللبناني.

وكان الحريري كلف بتشكيل الحكومة في أكتوبر الماضي عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت، لكنه عجز خلال أشهر عن إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارًا إصلاحيًا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.