الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الشرقى

حادث
حادث

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي شمال البستان مركز سمالوط بالمنيا. 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص نتيجة التخطي الخاطئ من إحدى السيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع "أحمد.ن.م"، 25 سنة، عامل مقيم سوهاج، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وإصابة 12 آخرين، تراوحت إصابتهم بين كدمات وسجحات وكسور، وتم تحويلهم إلى مستشفى سمالوط لتلقى العلاج.

 تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على السيارتين، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

 

 

حادث تصادم سيارتين ميكروباص الطريق الصحراوي مركز سمالوط المنيا أصابه 13شخصا

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