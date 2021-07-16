خالد عيش: «مشروع القرن» أبلغ وصف لمبادرة «حياة كريمة»

أشاد خالد عيش، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الخميس خلال الاحتفال بمبادرة "حياة كريمة" والتي حضرها الآلاف من المواطنين، في استاد القاهرة، قائلا، إن تأكيد الرئيس على أهمية العمل يؤكد على إيمان القيادة السياسية بدور العمال في عملية التنمية التي تشهدها البلاد خلال هذه السنوات.

وأوضح عيش، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن وصف رئيس مجلس الوزراء للمبادرة بأنها مشروع القرن ولا يقل أهمية عن شق قناة السويس أو بناء السد العالي، هو وصف في محله، خاصة من حيث حجم الإنفاق وعدد المستفيدين، موضحاً أنها تخدم الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر.

ووجه عيش التحية الى الرئيس خاصة رسائل الطمأنة الى الشعب المصري ،والتي لاقت قبولا كبيراً وتأييدا مطلقا للقيادة السياسية، بقيادة الرئيس وقواتنا المسلحة في كافة القرارات والإجراءات لحماية أمننا القومي، وحقوقنا المشروعة.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وذلك خلال احتفالية كبرى باستاد القاهرة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجنوح للسلام لا يعني مطلقاً أنه يعنى المساس بمقدرات مصر، وتابع: "المساس بمقدرات مصر خط أحمر.. ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى.. الجنوح للسلام لا يعنى أنه سماح بالمساس بمقدرات مصر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى: "لن نسمح لأى من كان أن يقترب منه.. وفي سبيل الحفاظ عليه خيرات متعددة نقررها طبقاً للموقف والظروف".

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروعات "حياة كريمة" تغطى ربوع مصر بالكامل، سواء مشروعات جديدة بالأراضى الصحراوية أو تطوير الأماكن القديمة والقائمة والتي كانت تعانى من الإهمال، وعدم التركيز عليها.