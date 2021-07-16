«قوى عاملة جنوب سيناء»: إصدار وتجديد 11 ترخيص عمل أجانب

أعلن أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، عن قيام المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب خلال شهر يونيو الماضي، بإصدار وتجديد 11 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 196 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل 2 ندوة توعية، كما تم تلقى 105 شكوى عمالية وتم تسوية 7 شكاوي منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ 37 شكوى، و36 شكوى ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 20 منشأة، وإعادة التفتيش على 88 منشأة، وأسفر عن تحرير 34 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 2 ندوة للتوعية وإجراء 17 قياس وبحث 3 شكاوى.

وقال، إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، قامت خلال شهر مايو الماضي في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 25 ترخيص عمل أجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي خلال شهر مايو، تم التفتيش على 196 منشآت من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وعمل 4 ندوات توعية، كما تم تلقى 54 شكوى عمالية وتم تسوية 20 شكوى منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لـ15 شكوى، و19 شكوي ما زالت تحت البحث.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية خلال شهر مايو، بالتفتيش على 47 منشأة، وإعادة التفتيش على 85 منشأة، وأسفر عن تحرير 36 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد 2 ندوة للتوعية وإجراء 35 قياس وبحث شكوتين.

وقامت المديرية، بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.