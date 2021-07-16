الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس وزراء فلسطين: سنبقى أوفياء للديمقراطية والحرية

محمد اشتية
محمد اشتية

 شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على التمسك بقيم الحرية والديمقراطية والتعبير عن الرأي في مجتمع يؤمن بالتعددية وليس حكرا على أحد، مشيدا بأبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية باعتبارهم حماة للوطن وللحرية.


وأكد اشتية -  في حفل تخريج الفوج التاسع من طلبة البكالوريوس والثالث لطلبة الدبلوم في جامعة الاستقلال "فوج حي الشيخ جراح" بمدينة أريحا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أن فلسطين تواجه مجموعة من التحديات، أولها الإجراءات الإسرائيلية المجرمة، من مصادرة وهدم للبيوت واستيطان وحصار على غزة و36 حاجزا عسكريا، وحصار على القدس وتهويدها، وكلها ترمي إلى شيء واحد وهو منع إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.


وقال "مهمتنا هي التحرير والتحرر ودحر الاحتلال، وإقامة الدولة، وحماية المنجزات لكي يعيش أولادنا وأحفادنا بأمان، نحن هنا من خلال هذه المؤسسة الوطنية، التي تعبر عن عقيدة وطنية، تؤمن بروح التعاون بين الأجهزة الأمنية وجامعة الاستقلال، وعلينا أن نسعى لأن تكون مخرجات جامعة الاستقلال هي مدخلات للأجهزة الأمنية بكل مفاصلها".

 

 وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، وأوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ، شفاء 90 حالة، حيث بلغت نسبة التعافي من الفيروس 98.4 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وأشارت إلى أن المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 560 ألفا و 195 شخصا بينهم 398 ألفا و 324 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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