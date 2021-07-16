الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية 2021

طلاب
طلاب

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن نماذج الإجابات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة السابقة والتي خاضها الطلاب منها امتحان اللغة العربية والذي حدث فيه جدل كبير بين الطلاب بسبب شكوى طلاب العلمي منه، بينما أكد طلاب الأدبي أن امتحان اللغة العربية كان سهلا.

 وفي هذا السياق تنشر "الدستور" نماذج من إجابة امتحان اللغة العربية سواء لطلاب العلمي أو طلاب الأدبي، وقالت وزارة التربية والتعليم إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وأنه لا يوجد أي شكاوي من الطلاب وأن أسئلة الامتحانات جاءت من حصص مصر ، وتعلن وزارة التربية والتعليم ايضا عن قائمة الغشاشين خلال الامتحانات كل يوم.

 

وترصد "الدستور" أيضا المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة والتي تستمر بعد إجازة عيد الاضحي المبارك وهي كالتالي: 

 

جدول أدبي 
الأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق، والأحد 25 يوليو التاريخ، والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع، والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.


جدول علمي 
17 يوليو الكيمياء، وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء، ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

 

"التعليم" تتيح حصص مراجعة نهائية لطلاب الثانوية العامة 
في سياق متصل ولخدمة طلاب الثانوية العامة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة فرصة التواصل بين الطلاب والمعلمين المتميزين من خلال البث المباشر لحصص المراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وذلك على المنصة الإلكترونية للوزارة عبر الرابط: https://stream.moe.gov.eg/

 

كما أوضحت الوزارة أنه يمكن مشاهدة الحصص مسجلة على قناة اليوتيوب:  https://youtube.com/c/MoEEgyptEduStream
 

وأوضحت أنه تتوفر على القناة شرح لتدريب الطلاب على الإجابات النموذجية  للاختبارات.

 

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على خدمة أبنائها الطلاب من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاع التعليم العام والمديريات التعليمية.

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قنا اسئلة جعة الرى اللغة العربية السبت عيد الأضحى وزارة التربية جيولوجيا الامتحانات

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وائل لطفي

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