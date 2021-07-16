محافظ جنوب سيناء: حمام موسى سيصبح مشفى سياحى عالمى

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينة الطور مقصد سياحى ومن المقرر أن يتم تطوير حمام موسى ليكون مشفي سياحيًاعالميًا يضعها على خريطة السياحة العالمية، حيث تضم عيون كبرييتية وتقع على مساحة 400 كم من محافظة القاهرة.

وأضاف "فودة"، في تصريحات تلفزيونية، أن السياحة تضررت بعد أزمة كورونا في كافة دول العالم، لافتا إلى أنه يتواصل مع سفير مصر في صربيا لعمل جولة هناك وتوأمة مع مدينة نيش الصربية ولقاءات في صربيا.

ولفت إلى أنه تلقى دعوات سياحية وعمل جولات لمدة 3 أيام مع إسبانيا، ورومانيا، وعمل دعاية عن شرم الشيخ، وسانت كاترين، والتي تعد مدينة صديقة للبيئة لتنشيط السياحة في مصر، مشيرا إلى أن تطوير مدينة الطور بالمرحلة الثانية يتبقى لها تطوير شارع حمام موسى وتوسعته وعمل ممشى وتددشين مسجد الروضة، بالإضافة لمسرح الطور قصر ثقافي مفتوح بالمحافظة.



يذكر أن حمام موسى، من أهم مصادر السياحة العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، لأهميتها الدينية التاريخية فيقع الحمام شمال مدينة طور سيناء على بُعد 3 كيلو مترات من المدينة، وتتدفق مياهه من 5 عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها: الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، و التئام الجروح، ويعيد تنظيمطاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

ويعتبر هذا المكان صرحًا تاريخيًا مقدسًا، إذ مر به من آلاف السنين نبي الله موسى و قومة فارًا من فرعون و جيشه.

واهتمت أسرة محمد علي بتطوير المناطق السياحية بسيناء، حين زار الخديوي عباس الأول سيناء وأمر ببناء حمام فوق النبع الكبريتي بمدينة الطور.

وأضاف "فودة" أنه تم وضع حجر الأساس للجامعة الحكومية، لافتا إلى أن خطة المحافظة تتضمن تواجد مدرسة في كل وادي بالمحافظة والتأكيد على الاهتمام بتعليم الفتيات البدوية.

وأشار إلى أن المحافظة قامت بتدشين 30 ملعبا لكرة القدم الخماسية بجهود ذاتية بالمحافظة، بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الشبابوالرياضة من جهود فى هذا الصدد بالإضافة لتدشين جامعتين بالمحافظة.