الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفلة سقطت من الطابق الرابع بالهرم

سقوط طفلة
سقوط طفلة

أصيبت طفلة بعدة اصابات نتيجة سقوطها من الطابق الرابع بالهرم أثناء لهوها، وتم نقلها إلي المستشفى في حالة خطرة.

 

تلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط طفلة من علو، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص البلاغ وبيان ملابساته.

 

أشارت التحريات إلى أنه أثناء لهو طفلة تبلغ من العمر ٣ سنوات بشرفة شقتها بالطابق الرابع اختل توازنها لتسقط على الأرض مصابة بكسور متفرقة وجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسد. 

 

تم نقل الطفلة إلى المستشفى وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية واختلال توازن الطفلة أثناء وقوفها بالأعلي ولهوها ما أدى لسقوطها على الأرض.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

طفلة الطابق الرابع الهرم غرفة النجدة الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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