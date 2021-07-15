الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: «قبل ما يحصل حاجة لمصر لازم أروح أنا والجيش»

السيسى
السيسى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه لا يجب على المصريين القلق، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد والشعوب يتحدد من خلال العمل.

وأوضح الرئيس، فى كلمته خلال المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة"، باستاد القاهرة الدولى: "مستقبل البلاد والشعوب يتم من خلال العمل.. والنجاح الذى وصلنا إليه جاء من خلال وحدتنا".

ووجه الرئيس رسالة إلى كل من إثيوبيا والسودان، بشأن قضية سد النهضة، قائلا: "رسالتى للأشقاء فى إثيوبيا والسودان بضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة".

وأكد: "بلاش حد يقلق، لا يليق بينا نقلق، قبل ما يحصل حاجة لمصر لازم أروح أنا والجيش".

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

السيسي: المساس بأمن مصر القومى خط أحمر ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى

بناء على توجيهات الرئيس.. تعديل موعد إجازة عيد الأضحى

السيسى عن ملف سد النهضة: لا يليق بنا أن نقلق أبدًا

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

الرئيس السيسى يشهد تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى