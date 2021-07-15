الرئيس السيسى: «قبل ما يحصل حاجة لمصر لازم أروح أنا والجيش»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه لا يجب على المصريين القلق، مشيرا إلى أن مستقبل البلاد والشعوب يتحدد من خلال العمل.

وأوضح الرئيس، فى كلمته خلال المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة"، باستاد القاهرة الدولى: "مستقبل البلاد والشعوب يتم من خلال العمل.. والنجاح الذى وصلنا إليه جاء من خلال وحدتنا".

ووجه الرئيس رسالة إلى كل من إثيوبيا والسودان، بشأن قضية سد النهضة، قائلا: "رسالتى للأشقاء فى إثيوبيا والسودان بضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة".

وأكد: "بلاش حد يقلق، لا يليق بينا نقلق، قبل ما يحصل حاجة لمصر لازم أروح أنا والجيش".