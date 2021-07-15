السيسى للمصريين: أجدد معكم العهد ببدء الجمهورية الجديدة المولودة من رحم ثورة عظيمة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنني أجدد معكم العهد وأصدقكم الوعد بأن نبدأ جمهوريتنا الجديدة المولودة من رحم ثورتكم العظيمة في 30 يونيو، عازمين على المضي قدما نحو المزيد من العمل والبناء، ممتلكين القدرة الشاملة ومستمرين في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الأول لـ"حياة كريمة"، أننا داعمون المزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن وموفرين كافة السبل لشبابنا لتحقيق مستقبل يليق بهم في وطنهم العظيم.

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