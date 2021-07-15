العارف.. أبطال الفيلم يتحدثون: واجهنا «قراصنة الإنترنت»

قال أبطال فيلم «العارف»، الذى بدأ عرضه فى السينما الثلاثاء الماضى، إن الفيلم يمثل تحديًا كبيرًا لهم مع بداية عودة النشاط الفنى إلى طبيعته، خاصة أنه يناقش قضية قراصنة الإنترنت «الهاكرز»، ويواكب التطور العالمى فى هذا الاتجاه. وأضاف أبطال الفيلم، لـ«الدستور»، أن العمل فى «العارف» استغرق نحو عامين، بسبب تعقد الأمور فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة أن تنفيذه احتاج إلى كثير من الإتقان، مشيرين إلى أن الأحداث تم تصويرها فى عدد من الدول من بينها بلغاريا وإيطاليا وماليزيا.

أحمد عز: العمل اعتمد على الأكشن وابتعد عن الجُمل الحوارية الطويلة

قال الفنان أحمد عز إن فيلم «العارف» يعتمد بشكل أساسى على الأكشن ولا يضم جملًا حوارية كثيرة، ويواكب تطور صناعة السينما حول العالم. وأضاف «عز» أن فكرة الفيلم مختلفة عن كل الأعمال التى قدمها خلال مسيرته الفنية، وهذا ما دفعه للمشاركة فى هذا العمل، مشيرًا إلى أنه يعتبر أى عمل يشارك فيه تحديًا بالنسبة له، لأنه لا يريد أن يقدم مستوى أقل من الذى اعتاد الجمهور عليه. وشدد على أن مواكبة التطور ليست أمرًا سهلًا، لأنها تتطلب تضافر جهود عناصر كثيرة، مثل الإنتاج والإخراج والتصوير والتمثيل، لافتًا إلى أن كواليس صناعة الفيلم كانت صعبة جدًا، لأن فيروس كورونا بدأ فى الانتشار بالتزامن مع تصوير الفيلم، ما أدى إلى تعطيل العمل فترة طويلة، فضلًا عن أن التصوير جرى فى أماكن كثيرة. وأعرب «عز» عن سعادته بالتعاون مع المخرج أحمد علاء الديب، لافتًا إلى أنه مخرج مجتهد ويبذل مجهودًا كبيرًا فى عمله، ويستحق النجاح بجدارة.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة أحمد فهمى ومصطفى خاطر معه فى بطولة الفيلم، مشيدًا بمجهوداتهما الكبيرة، كما أثنى على موهبة وإتقان كل من كارمن بصيبص وركين سعد.

ونوه «عز» إلى أنه مستاء من الجدل حول فكرة النجم الأفضل، مؤكدًا أن أى نجاح يحققه أى نجم يصب فى مصلحة صناعة الفن فى مصر، وهذا هو الأهم، مهنئًا صديقه النجم كريم عبدالعزيز على فيلمه الجديد ومتمنيًا له التوفيق.

مصطفى خاطر: الصداقة جمعتنا أثناء التصوير وتعرضت شخصيًا لمشكلات «الهاكرز»

أعرب الفنان مصطفى خاطر عن سعادته بالمشاركة فى فيلم «العارف»، الذى يأتى فى إطار بحثه عن تقديم أعمال متنوعة بين الأكشن والدراما إلى جانب الأعمال الكوميدية، مشيرًا إلى أن الفيلم يعد أحد الأفلام الضخمة والمهمة، فى ظل بطولة نجم كبير مثل أحمد عز، والعمل مع مخرج متميز مثل أحمد علاء الديب.

وقال إن «العارف» يناقش قضية قراصنة الإنترنت أو «الهاكرز»، وهى قضية يتعرض لها كثيرون، بمن فيهم الفنانون أنفسهم، كما سبق له شخصيًا التعرض لها، مضيفًا: «شىء سخيف أن يستولى شخص على حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعى، ويتعامل مع الناس باعتباره أنت، وهى مشكلة تواجه الناس حاليًا، ومن هنا تأتى أهمية الفيلم الذى يناقشها».

وأشار إلى أن كواليس الفيلم مع «عز» وأحمد فهمى كانت ممتعة ومتميزة جدًا، وتابع: «ننتظر رد فعل الجمهور على المجهود الكبير الذى بذلناه أثناء التصوير، لأن العمل فى الفيلم احتاج إلى عامين تقريبًا بسبب مشكلة كورونا، وكان لا بد أن نحافظ على روح الشخصيات فى الفيلم بكل تفاصيلها طوال هذه الفترة».

كارمن بصيبص: فريق متخصص ساعدنى فى التدريب على المعارك ومشاهد القتال

قالت النجمة اللبنانية كارمن بصيبص إن فيلم «العارف» هو أول تجربة سينمائية تقدمها فى مصر، وتظهر من خلاله بشخصية مختلفة وجديدة عليها تمامًًا، حيث تؤدى دور شخصية امرأة قوية تشارك فى معارك ومطاردات. وأضافت أن التحضير للشخصية استغرق منها وقتًا طويلًا وساعدها فى التجهيز لها والتدريب فريق من المتخصصين وفرته الشركة المنتجة بجانب إرشادات المخرج أحمد علاء ونصائح الفنان أحمد عز نظرًا لخبرته الكبيرة فى هذه النوعية من الأدوار.

وأشارت إلى أن «تكلفة إنتاج فيلم العارف ضخمة جدًا، والتقنيات المستخدمة فى تصويره ضاعفت من التكاليف، إضافة إلى تصويره فى عدة بلدان فى ظل إجراءات استثنائية تفرضها السلطات للسيطرة على انتشار فيروس كورونا». واختتمت: «كان فريق العمل متعاونًا جدًا وأعتز بتجربتى مع أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر، وجميعهم وجهوا لى نصائح أفادتنى جدًا وكل منهم يتميز بصفة مختلفة عن الآخر، فمثلًا فهمى خفيف الظل، وعز حريص على ظهور الممثل الذى يشاركه المشهد بشكل مميز وهو متواضع جدًا، أما خاطر فكنت أشعر بارتياح كبير عند مشاركته فى أى مشهد».

ركين سعد: بذلت مجهودًا فى تجسيد شخصية زوجة «يونس»

كشفت الفنانة الأردنية ركين سعد عن أن ترشيحها للعمل بالفيلم كان عن طريق المخرج أحمد علاء الديب، وبعدها تحدثت معها الشركة المنتجة لتخبرها بالترشح، وهو ما استقبلته بسعادة بالغة.

وقالت: «أقدم فى الأحداث شخصية زوجة البطل (يونس)، الذى يقدم دوره الفنان أحمد عز، وتتسم الشخصية بالطيبة والعمق والتفاصيل الكثيرة، خاصة أنها تنفصل عن زوجها بسبب مشكلات بينهما، منها رغبتها فى بقائه مع الأسرة لمدة أطول لعدم تخريب علاقته مع ابنته». وأضافت: «بذلت مجهودًا كبيرًا فى أداء الشخصية، خاصة فى مشاهد تذكُّر المشكلات الزوجية بعد حدوث الأزمات، رغم أنى صورت كل مشاهدى فى القاهرة ولم أضطر للسفر مع فريق العمل للدول الأخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية، لكن رغم ذلك استمر التصوير فترات طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا الذى أوقف العمل عدة مرة، لذا فأنا سعيدة جدًا بعرضه».

وعن تعاونها مع «عز» أعربت عن سعادتها بتجربتها الأولى معه، لأنه ممثل يمتلئ بالطاقة والحيوية والحماس كما يتسم بالاحترافية فى العمل.

أحمد علاء الديب: الفيلم لم يتعارض مع تصوير «هجمة مرتدة»

ذكر المخرج أحمد علاء الديب أن تصوير مشاهد فيلم «العارف» بدأ بعد الانتهاء من تصوير مسلسل «هجمة مرتدة»، لذا لم يحدث تعارض بين العملين.

وقال «الديب» إن كل المشاركين فى صناعة فيلم «العارف» بذلوا مجهودًا كبيرًا، متمنيًا أن يحقق الفيلم نجاحًا بقدر ما بُذل من مجهودات.

وأضاف أن كواليس التصوير كانت ممتعة، لأن كل المشاركين فى العمل أصدقاء، وتابع: «حتى الأشخاص الذين تعاملوا معنا للمرة الأولى شعروا بارتياح كبير، وهذه الحالة من المحبة خففت من صعوبة العمل».

وأوضح: «تجمعنى صداقة بأحمد عز منذ سنوات طويلة، ونشعر براحة كبيرة حينما نتعاون فى عمل فنى، وأحب أن أوجه الشكر لكل من شارك فى هذا الفيلم، بداية من الأبطال مرورًا بضيوف الشرف وصولًا للعمال».

وأشار إلى أن الشخصيتين اللتين يجسدهما أحمد فهمى ومصطفى خاطر خلال الفيلم بعيدتان عن الكوميديا، وهذا تحدٍ كبير، مختتمًا: «أتمنى أن يفاجئ الجمهور كما فاجأنى بهذا الأداء الرائع».