غلق وتشميع ورشة ميكانيكا مخالفة فى حملة موسعة بدمياط

قاد المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة موسعة للمرور على الورش والمحال، وتنفيذ محمد عبدالسلام نائب رئيس مجلس المدينة لقطاع شمال.

وتمكنت الحملة من تشميع وغلق ورشة ميكانيكا مخالفة للعمل دون ترخيص، مخالفا بذلك الضوابط والاشتراطات الموضوعة بهذا الشأن، بحضور كل من محمد رزق رئيس قسم الإشغالات لقطاع شمال، ومحمد البقساوي من رخص المحلات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن هناك رقابة ومتابعة للمنشآت الصحية، واستكمالا للمتابعة الميدانية للجنة منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لآلية معالجة الشكاوى والمقترحات وجودة الخدمات الصحية على وحدة طب أسرة العباسية، ووحدة طب أسرة التوفيقية بالإدارة الصحية بكفر سعد ووحدات طب أسرة الضهرة وحجاجة بالإدارة الصحية بفارسكور، على مدار يومي، واجتياز الوحدات للتقييم بنجاح تحت إشراف منسق آلية معالجة الشكاوى والمقترحات الدكتورة هاجر فتوح.