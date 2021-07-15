الخميس 15 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 150 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه فى الإسكندرية

حشيش
حشيش

نجحت وزارة الداخلية فى ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر البانجو بحوزة عنصرين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية- مقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة- تخصصا فى الاتجار بمخدرى الحشيش والبانجو وترويجهما على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام)، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما- 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 30 كيلوجراما- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫150٫000- واحد مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الحشيش ضبط 150 طربة لمخدر الحشيش العناصر الإجرامية وزارة الداخلية مكافحة المخدرات

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وائل لطفي

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