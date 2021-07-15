تجديد حبس مستريح المقطم القاتل 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، حبس "مستريح" 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل تاجر بدائرة القسم.

وأقر المستريح أمام النيابة، أنه نظراً لمروره بضائقة مالية، ووجود خلافات مالية بينه وبين المتوفى لاستلامه مبلغ مالى من المجنى عليه بدعوى توظيفها مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بسداد الأرباح، فطالبه المجنى عليه برد المبلغ المالى وهدده بتحريك دعاوى قضائية ضده، فاختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه.

وأضاف فى اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه استعان بصديقه عاطل، له معلومات جنائية، لتنفيذ مخططه واتفق معه على مساعدته فى التخلص من المجنى عليه نظير تحصله على مبلغ مالى، وسلمه مبلغا ماليا لشراء سلاح نارى "طبنجة"، واستدراجا المجنى عليه وتنفيذ مخططهما بالعقار محل سكن أحدهما، وتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها باستخدام سيارة المتهم الأول، واستوليا على سيارة المجنى عليه وحافظة نقوده وهاتفيه المحمولين، وتم القبض عليهم.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها لأحد الأشخاص تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات إثر إطلاق أعيرة نارية، وتم التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وصاحب إحدى الشركات مقيم بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض على المتهم الأول والذى أقر باستعانته بعاطل لتنفيذ الواقعة، وتم ضبط المتهم الثانى والذى أقر بأقوال المتهم الأول.

وأكد المتهم الثاني تفكيك السلاح النارى إلى أجزاء وإخفائها عقب ارتكابه الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها ملك المجنى عليه، ومبلغ مالى من متحصلات الواقعة، والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والسلاح النارى مفكك إلى أجزاء بأماكن التخلص منه وأضافا بتخلصهما من هاتفى المجنى عليه وحافظة نقوده.