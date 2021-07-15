الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هدية للإرهابيين للتخفى.. بريطانيا تحذر من تشفير بيانات مستخدمى «فيس بوك»

فيس بوك
فيس بوك

حذر مسئول المخابرات البريطاني من أن فيس بوك سيقدم «هدية للإرهابيين» والمسيئين للأطفال من خلال منحهم إخفاء هويتهم بالكامل عبر الإنترنت.
وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، قال رئيس المخابرات البريطانية MI5 كين ماكالوم، إن خطط عملاق التكنولوجيا للتشفير من طرف إلى طرف تعني أننا ننجرف نحو الخطر.

وحث المخابرات البريطانية على التعامل بجدية مع الحكومات لمحاربة الشر عبر الإنترنت.

وقال المدير العام لجهاز MI5 إنه لن يرغب في تسليم البيانات الخاصة إلا إذا وقع وزير الداخلية وقاض على مذكرة توقيف.

وقال إن جهاز MI5 يتعامل مع أعداد متزايدة من المراهقين الذين يغويهم التطرف عبر الإنترنت، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا.
كما قام بتسمية ويل كاثكارت، الرئيس التنفيذي لشركة واتس اب - المملوكة من قبل فيس بوك - الذي رفض مؤخرًا مخاوف الشرطة والجواسيس ووصفها بأنها "أورويلية".

ووصف المدير العام لجهاز MI5 تعليقات كاثكارت بأنها "سوء توصيف".

وقال ماكالوم إن فيس بوك وشركات تكنولوجية أخرى قد قدمت التشفير "بشكل خاطئ" كخلط مباشر بين الخصوصية والأمان للمستخدمين.

فيس بوك واتس آب بيانات إرهابيين المخابرات البريطانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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