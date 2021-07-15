السجن 10 سنوات لعامل هتك عرض طفلة من ذوى الهمم بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، رئيس المحكمة، بمعاقبة لحام بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أحمد عبد الوهاب تركي، ومحمد فوزي محمود، وسكرتير الجنايات كيرلس الراوي.

ترجع أحداث القضية رقم 34992 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور القسم يفيد ببلاغ من شقيقة المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرض شقيقتها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام المتهم " أ. م. أ"، 33 سنة، لحام، باستدراج المجني عليها " أ. ال. ر" في العقد الثالث من العمر، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة "الصم والبكم" إلى سطح عقار وقام بحصر ملابسها عنها وتعدى عليها جنسيا كرها عنها.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها إدراكها أقل من الطبيعي ولا تستطيع التواصل بصورة جيدة كما تبين التعدي عليها جنسيا، وبعرض المتهم عليها أصدرت صياح وإشارات مشيرة عليها أنه مرتكب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بمطعم بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض طفلة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن مصطفي الصحن، وأمير عادل رمزي، وأحمد محمود عوض، وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 5688 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد ببلاغ من والد المجني عليها بقيام المتهم بهتك عرض نجلته بمحل سكنه دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، اثناء تواجد المتهم م. ف. ع، عامل بمطعم، بالعقار محل سكن المجني عليها س. م. ع، 7 سنوات وشاهدها فقام بتقبيلها جائما من خلفها وكتم أنفاسها بالقوة حتى لا تصدر استغاثة مستغلا صغر سنها وعندما شعر بتواجد أحد الأطفال فى هاربا.

وتبين من التحقيقات وبالاطلاع على شهادة الميلاد للمجني عليها تبين انها مواليد عام 2014 وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وتعرف المجني عليها له فتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.