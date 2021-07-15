غضب بريطانى من ترشيح مقابلة هارى وميجان مع أوبرا لجائزة إيمى

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن هناك حالة من الغضب داخل بريطانيا بعد ترشيح مقابلة دوق ودوقة ساسكس هاري وميجان ماركل مع أوبرا وينفري لجائزة "إيمى".

ويقول خبير ملكي إن مقابلة ميجان ماركل والأمير هاري "هزلية"، حيث "أطلقا أكاذيب كاملة" لأوبرا.

وخلال المقابلة، زعموا أن أحد كبار أفراد العائلة المالكة قد أدلى بتعليقات عنصرية حول لون بشرة ابنهم آرشي، بينما زعمت ميجان أن كيت جعلتها تبكي بسبب فساتين وصيفات الشرف.

ولكن المعلق فيل دامبير قال إن عائلة ساسكس تم تشجيعهم على قول "حقيقتهم، وليس الحقيقة".

وتابع: «نحن نعلم الآن أنه سُمح لهاري وميجان بالكشف عن الكثير من الأكاذيب، ولم تفعل أوبرا وينفري شيئًا للاستفسار عنها».

وأضاف: «ربما شاهده الملايين وحصل على الكثير من العناوين الرئيسية، لكن من الواضح أنه لم تكن صحافة».

وتم بث العرض الخاص لمدة ساعتين في مارس، ولكن بعد مرور أشهر، يبدو أنه من المرجح أن يحتل مكانه باعتباره الحدث التليفزيوني لهذا العام.

وأخبر هاري أوبرا بأنه شعر بخيبة أمل من قبل عائلته، وأنه بالكاد كان يتحدث إلى شقيقه، واصفًا علاقتهما الآن بـ"الفضاء".

وقال إنه أحب ويليام "إلى حد ما"، لكنه اعترف بأنه والملك المستقبلي "يسيران في دروب مختلفة".

وزعم أن والده تشارلز توقف عن الرد على مكالماته بعد قرار سحب ألقابه العسكرية، وأن العائلة المالكة قطعته مالياً العام الماضي.

لكن المزاعم الأكثر ضررًا بشأن الزوجين فيما يتعلق بادعاءات أحد أفراد العائلة المالكة قد ناقش لون بشرة آرتشي قبل ولادته،

وقالت ميجان لأوبرا إن أحد أفراد العائلة، الذي لم يذكر اسمه، أثار "مخاوف" بشأن "ما قد يعنيه ذلك أو شكله".

وأوضحت وينفري في وقت لاحق أنه لا الملكة ولا الأمير فيليب قد أدلى بالتعليق.

واستمرت السقوط من الدردشة، بعد أشهر، حيث ورد أن هاري وويليام بالكاد يتحدثان.

وأكد الخبير الملكي بيرس مورجان أن الزوجين ارتكبا 17 إهانة "غير صحيحة أو مبالغ فيها أو غير قابلة للإثبات" ضد العائلة المالكة، وقال دامبير إن بعض المزاعم تم دحضها بسرعة.