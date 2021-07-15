ماس كهربائى وراء اندلاع حريق شقة الزيتون

كشف تقرير المعمل الجنائي المبدئى، حول واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية، عن أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران، بسبب زيادة الأحمال، ولا توجد شبه جنائية في الواقعة.

كانت النيابة قد أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من النجدة مفادها اشتعال النيران في شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث والسيطرة على النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.

10 خطوات يجب اتباعها عند حدوث حريق بالمنزل

تنشر “الدستور” بعض نصائح الإدارة العامة للحماية المدنية لتوعية للمواطنين لمقاومة خطر حرائق الشقق السكنية:

الاتصال بالجهات المختصة:

يجب أولا الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون أي انتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

استخدام طفاية حريق:

إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقًا لنوع الحريق باستخدام طفاية الحريق التي بات وجودها ضروريا في كل منزل.

غلق مصادر الطاقة:

يجب إنزال مفاتيح الكهرباء من اللوحة العمومية ثم غلق محبس الغاز العمومي.

إخلاء المنزل من الأطفال وكبار السن:

إجلاء الأطفال وكبار السن أولا لمنع وقوع إصابات لأنهم أسرع الأشخاص تعرضا للاختناق.

تغطية الجسم بمفرش مبلل:

إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران، يغطي الجسم بمفرش مبلل مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش لتقليل أثر الدخان على الرئتين.

تجنب استخدام الأسانسير:

يجب تجنب استخدام الأسانسير في حالة الهروب تحسبا لانقطاع الكهرباء أو انقطاع أسلاك المصعد.

الابتعاد عن الأسوار:

إذا اضطر الأشخاص للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى وعدم الاقتراب من الأسوار لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.

تحسس الأبواب:

يجب الحرص على تحسس الأبواب جيدا قبل فتحها للتأكد من عدم وجود حريق في الطرف الآخر من الباب.

الانبطاح بالرأس والجسم:

يجب انبطاح الرأس وخفض الجسم في حالة وجود الدخان للتقليل من خطر استنشاقه.

الزحف بجانب الحائط:

يجب الزحف بجانب الحائط حتى يتم الوصول إلى مخرج.