«تنظيم الاتصالات» يعتمد تقنية «VoLTE» لتحسين جودة خدمات الصوت

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية "VoLTE" بسوق الاتصالات المصري، والتي لم يكن معمول بها بمصر مسبقًا.

يأتي ذلك في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في الارتقاء بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وإثراء تجربة المستخدمين والتنسيق المستمر مع الشركات مقدمي خدمات الاتصالات لنشر أحدث الخدمات والتقنيات بسوق الاتصالات المصري.

وكانت الشركات مشغلي خدمات الاتصالات قد تقدمت للجهاز للحصول على موافقته لاستخدام خدمات المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية "VoLTE" لمشتركيها على شبكاتها، ووافق الجهاز على البدء في إتاحة الخدمة بعد أن قامت الشركات باستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية لتقديم الخدمة.

هذا وتعد خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية "VoLTE" تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة، حيث تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه، وذلك دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي.

وجاء اعتماد الجهاز لهذه الخدمة لما لها من أثر في رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة المعمول بها عالميًا.

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن عدد مستخدمي خدمات التليفون المحمول المستفيدين من إتاحة التقنية الجديدة يقدر بنحو 15 مليون مشترك وهم المشتركين الذين تدعم هواتفهم الذكية تقنية "VoLTE"، ومن المتوقع زيادة هذا العدد بالتزامن مع زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية التي تدعم هذه التقنية في السوق المصري، علمًا بأن الخدمة متاحة في المناطق التي يتوافر فيها التغطية باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع في مختلف مناطق السوق المصري.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في وقت سابق خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الانترنت "https://tra.gov.eg" يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها.

وتأتي هذه الخطوة تيسيرًا على المستخدمين من متحدى الإعاقة، لضمان رفع معدلات رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم وبما يضمن سهولة النفاذية إلى خدمات الاتصالات والانترنت، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري.

ويتيح الجهاز خدمة تلقي الشكاوى لمتحدي الإعاقة لمن صُعدت شكواهم ولم يتمكنوا من حلها مع مقدمي الخدمة أو بشكل مباشر لمن ليس لهم طريقة تلبي احتياجاتهم في التواصل مع مشغل الخدمة الخاص بهم، وفي هذا الصدد فقد وجه الجهاز شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري بضرورة توفير خدمة تلقي الشكاوى للمستخدمين من متحدي الإعاقة بلغة الإشارة في أقرب وقت ممكن وتهيئة نقاط البيع والمنافذ لاستقبالهم وتيسير معاملاتهم.

ويأتي هذا في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لدمج وتمكين المواطنين من متحدي الإعاقة داخل المجتمع المصري، وانطلاقًا من دور الجهاز في ضمان وصول خدمات الاتصالات إلى جميع المستخدمين، وحرصًا منه على تعزيز طرق التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

هذا ويعمل مركز تلقي شكاوى المستخدمين من الصم وضعاف السمع من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.