«لمسة وحضن».. تفاصيل كليب«مش أنا» الذى اغضب حلا شيحة

أثارت الفنانة حلا شيحة جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد منشورها الذي هاجمت فيه الفنان تامر حسني وتبرأت من فيلم مش انا وكان الهجوم منصبا وبكثافة بعد طرح تامر حسني لكليب "بحبك" من فيلم "مش أنا" المعروض حاليا من بطولة تامر حسني وحلا شيحة.

تفاصيل كليب بحبك من مش أنا

الكليب الذي أثار حفيظة حلا شيحة أطلق قبل يومين باسم "بحبك" عبر القناة الرسمية للمطرب تامر حسني على موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق الفيديو مشاهدات عالية وصلت إلى 1.7 مليون مشاهدة في يومين وهو ما انتشر بكثافة بخلاف الفيلم المعروض في السينما والذي يشاهده عدد أقل من الجمهور وذو طبيعة خاصة أخرى.

الكليب الجيدد "بحبك" ظهرت فيه علاقة رومانسية بين الشخصيات التي قدمها تامر حسني وحلا شحية، وظهرت خلال الكليب لمسات من تامر لحلا ليدها وشعرها ووجها كما ظهرت أحضان في الكليب وهو ما أغضبها وهاجمت تامر من أجله.

الأغنية الجديدة قدمت ضمن أحداث فيلمه الجديد "مش أنا" الذى ينافس به في موسمى عيد الأضحى والصيف، والأغنية من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج، وتوزيع توما.

كلمات أغنية بحبك من فيلم مش أنا

تقول كلمات الأأغنية، :تعالي هنا بقولك أيه.. قلبي إزاي كده ريحتيه.. عارفة بحس معاكي أيه.. حياة طمنتيني على عمري.. يا هديتي على طول صبري.. كفاية اسم يصونك حلاه وفيكي.. سبيني شويه أحب أنا فيكي.. عمر الواحد مش هيكفيكي احبك فيه بحبك وليالي عارفه اني بشوفك كدة جيالي اول حاجة بتيجي في بالي اقولك ايه بحبك".

ويعرض للنجم تامر حسنى حاليا بالسينيمات فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدورأحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.