الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة صندوق تبرعات من مسجد فى حلوان

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد.

 وكشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخص مجهول بسرقة صندوق تبرعات، في منطقة حدائق حلوان، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام شخص مجهول بسرقة صندوق تبرعات من أمام أحد المساجد بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة حلوان عاطل سرقة صندوق تبرعات المساجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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