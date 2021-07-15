غادة كريم تُجيب عن «50 سؤالا في الحب» بمعرض الكتاب

صدر عن دار دون للنشر والتوزيع، كتاب «50 سؤال في الحب»، للكاتبة غادة كريم، ويتوفر الكتاب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

ويضع الكتاب عددا من التساؤلات منها؛ ما هو الحب؟ كيف تنجح العلاقة؟ هل بالفعل البعيد عن العين بعيد عن القلب؟

ومن أجواء الكتاب:

"ما هو الحب؟

سؤال يطرحه البشر ولا يجيب عنه أحد!

تكهنات علمية أو أدبية لوصف شعور لا يمكن وصف قوته أو تأثيره بالحياة.

أعطني يدك..

سأجلس معك على حافة قلبك لنتذوق معًا 50 سؤالًا في الحب".

استكشف «الوهم» تذوقه للمرة الأولى، ستعرف التمييز بين الحقيقة والخيال، فالحب جرعات عالية من المخدر. ثم نقفز إلى «الحيرة ».. مليون سؤال عن علاقات مضت وبشر اختفوا وحيوات بلا نهايات، الحيرة هي عطش يدفعك إلى التجربة لترتوي بالإجابات.

لا تترك يدي.. كيف اكتسبت مفاهيمك عن العلاقات؟ هل الآخرون قدموا لك مشاعر لا تناسبك؟ أم طبخت مفهومك الخاص؟! دعنا نستكشف الأمر من أسئلة «الثوابت» لنبتلع سريعًا «وجع القلب» تلك الأشياء التي تصيب القلب في منتصفه تفلقه نصفين.. لا تجزع!

في نهاية رحلتنا سنجد «السلام» لأن الرؤية اتضحت، الآن صار لديك يا صديقي 50 إجابة عن الحب.

يُذكر أن الكاتبة غادة كريم هي باحثة في شؤون المرأة، وصدر لها عدد من الكتب منها؛ «رسائل حريمي جدا»، و«علامات الحب السبعة» التي حقق نجاحًا بنحو 10 طبعات، ولها كتب أخرى مثل «12 شهر اعترافات»، و«كتالوج الحب»، و«مكعب ثلج».

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.