الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ياسر أبو الريش يُقدم خارطة طريق متكاملة للعلاقات الإنسانية في «فلفل شطة»

كتاب فلفل شطة
كتاب فلفل شطة

صدر حديثا عن دار إبهار للنشر كتاب “فلفل شطة” للكاتب الصحفي ياسر أبو الريش، ضمن الإصدارات الجديدة للمؤلفين الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52.

الكتاب يضم مجموعة من القصص والحكايات والتجارب الإنسانية، إلى جانب الاستشهادات والروايات التي تؤكد الفكرة وتدلل عليها، وعَرض أفكارًا وأورد قصصا كلها تهدف إلى إيجاد بعض الومضات في العلاقات.

ويقع الكتاب في 28 فصلاً من القطع المتوسطة يعتبر مرجعا للمشاكل الأسرية والإنسانية، كما أنه يواجه المسميات والقضايا الجديدة التي تم إثارتها مؤخراً في شأن العلاقات الزوجية.

الكتاب يحاول وضع خارطة طريق متكاملة لكثير من المشاكل، ويسعى لكتابة روشتة لحفظ الأموال الشخصية والعامة، كما يتحدث عن معنى الشيخوخة، حيث يؤكد أن الأجسام هي التي تشيخ ولكن الأرواح متجددة، فإذا زودنا أرواحنا بالتواصل الإيجابي، فإنها تتنامى وتتسامى فالقضية في رعاية الروح والوضوح في التواصل مع الاخر، إلى جانب أنه يوضح أن التنمية والنجاح وبناء المستقبل يبدأ من العلاقات الزوجية والإنسانية.

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.

العلاقات الإنسانية دار إبهار للنشر والتوزيع فلفل شطه ياسر أبو الريش معرض القاهره الدولي للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

تفاصيل قرار إلغاء منع تصرف علاء وجمال مبارك في أموالهما

لطلاب «الثانوية» .. أهم أسئلة منهج الكيمياء قبل امتحان السبت

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

والد حلا شيحة: نعيش حالة انهيار نفسي بسببها.. وبقول لـ تامر حسني: «متزعلش»

«المركزي»: ارتفاع في أسعار الخدمات الإدارية وتراجع الخضروات خلال يونيو

«حياة كريمة» بالسكة الحديد.. عربات «تحيا مصر» تنهي أسطورة «قطارات الغلابة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى