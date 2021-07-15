ياسر أبو الريش يُقدم خارطة طريق متكاملة للعلاقات الإنسانية في «فلفل شطة»

صدر حديثا عن دار إبهار للنشر كتاب “فلفل شطة” للكاتب الصحفي ياسر أبو الريش، ضمن الإصدارات الجديدة للمؤلفين الشباب في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52.

الكتاب يضم مجموعة من القصص والحكايات والتجارب الإنسانية، إلى جانب الاستشهادات والروايات التي تؤكد الفكرة وتدلل عليها، وعَرض أفكارًا وأورد قصصا كلها تهدف إلى إيجاد بعض الومضات في العلاقات.

ويقع الكتاب في 28 فصلاً من القطع المتوسطة يعتبر مرجعا للمشاكل الأسرية والإنسانية، كما أنه يواجه المسميات والقضايا الجديدة التي تم إثارتها مؤخراً في شأن العلاقات الزوجية.

الكتاب يحاول وضع خارطة طريق متكاملة لكثير من المشاكل، ويسعى لكتابة روشتة لحفظ الأموال الشخصية والعامة، كما يتحدث عن معنى الشيخوخة، حيث يؤكد أن الأجسام هي التي تشيخ ولكن الأرواح متجددة، فإذا زودنا أرواحنا بالتواصل الإيجابي، فإنها تتنامى وتتسامى فالقضية في رعاية الروح والوضوح في التواصل مع الاخر، إلى جانب أنه يوضح أن التنمية والنجاح وبناء المستقبل يبدأ من العلاقات الزوجية والإنسانية.

يذكر أن معرض الكتاب يشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كل التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وتضم المنصة أيضًا المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة.