السنغال تُسجل رقمًا قياسيًا في معدل الإصابات بفيروس كورونا

سجلت السنغال رقما قياسيا من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الفترة الأخيرة.

ووصف الرئيس السنغالي ماكي سال - حسبما ذكرت قناة "إفريقيا نيوز" اليوم الخميس - هذه الزيادة في أعداد المصابين بالوباء بـ "الكبيرة" والتي تتطلب مزيدا من اليقظة.

وشدد سال، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، على ضرورة احترام التدابير الاحترازية وارتداء الكمامات والحد من التجمعات والحركات، وذلك في ضوء الانتشار الكبير على المستوى العالمي للإصابات بالجائحة.

وأضافت القناة، أن الحكومة السنغالية لم تعلن حتى الآن عن فرض أي قيود صحية جديدة لاحتواء الأزمة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاحتفال بعيد الأضحى الأسبوع المقبل.

وأوضحت أنه تم تسجيل 3160 إصابة في الأسبوع الماضي؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس التاجي بالسنغال إلى 47 ألفا و596 حالة و1203 وفيات.

وكانت السنغال قد سجلت 733 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وحالتي وفاة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تأتي نصف الحالات من داكار.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.