23.7 % انخفاضا بعدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري إلى 11404 (منهم 9767 ذكورا بنسبة 85.6%، 1637 إناثا بنسبة 14.4% ) أجانب من مختلف الجنسيات عام 2020، مقابل 14950 أجنبيا عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 23.7% ويرجع ذلك للظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كوفيد 19 (كورونا).

كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 4202 أجنبي بنسبة 36.8% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7202 أجنبي بنسبة 63.2%عام 2020 .



42.2 ٪ نسبة الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية)

ويمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغ 4812 أجنبيا بنسبة 42.2% معظمهم من بنجلاديش بعدد 1255 أجنبيا بنسبة 26.1% أجنبيا والهند بعدد 1191 أجنبيا بنسبة 24.8%، يليها الدول الأوروبية بعدد 2682 أجنبيا بنسبة 23.5‏٪‏، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 847 أجنبيا بنسبة 31.6%، وإيطاليا بعدد 356 أجنبيا بنسبة 13.3٪، وذلك عام 2020.

22.5 ٪ نسبة الوافدين من الدول العربية

ثم تأتي الدول‏ العربية بعدد 2564 أجنبيا بنسبة 22.5٪ معظمهم من سوريا بعدد 1199 أجنبيا بنسبة 46.8‏٪‏ وفلسطين بعدد 401 أجنبي بنسبة 15.6‏٪ ثم الدول الأمريكية بعدد 893 أجنبيا بنسبة 7.8%، معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 576 أجنبيا بنسبة 64.5 ٪‏ وكندا بعدد 218 أجنبيا بنسبة 24.4%، تليها الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ 247 أجنبي بنسبة 2.2 ٪ بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ 120 أجنبيا بنسبة 1.1 ٪ من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عـام 2020 .



وتمثل مكاتب الاستثمار المرتبة الأولى من حيث جهة اصدار تراخيص العمل للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 4644 ترخيصا بنسبة 40.7 ٪ يليها مديريات القوي العاملة بعدد 3889 ترخيصا بنسبة 34.1٪ ثم مكاتب الشركات بعدد 1520 ترخيصا بنسبة 13.3% ، ثم مكاتب البترول بعدد 1351 ترخيصا بنسبة 11.9٪ من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020.

ويمثل رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين العدد الأكبر من حيث بلغ 3672 أجنبيا بنسبة 32.2٪ يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 3172 أجنبيا بنسبة 27.8٪ ثم الفنيون ومساعدو الاخصائيين بعدد 2967 أجنبيا بنسبة 26.0% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020 .

كما يمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 3800 أجنبيا بنسبة 33.3٪ ، يليه أنشطة الفنون والابداع والتسلية بعدد 1838 أجنبيا بنسبة 16.1 ٪ ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1359 بنسبة 11.9٪ ، ثم نشاط التعليم بعدد 1304 أجانب بنسبة 11.4% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020.