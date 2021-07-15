الخميس 15 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرز الأماكن لقضاء عطلة عيد آمنه من خطر الإصابة بكورونا

الاحتفال بعيد الاضحي
الاحتفال بعيد الاضحي

يستعد المصريون للاحتفال بعيد الأضحى، يتأهب البعض للتنزه والاستمتاع بهذه المناسبة، لكن في ظل  كورونا تزداد المخاوف من الخروج درءا للإصابة بالفيروس، وترصد " الدستور" أبرز الأماكن التي يمكن قضاء فسحة آمنة خلال العيد :

 

قضاء يوم بالريف

الاماكن الريفية تشعر فيها بالراحة النفسية في ظل انتشار كورونا، فهى غير مذحمة وخطر الأصابة  محدود، إضافةً إلى أن كل شيء ستأكله طازج، مع وجود أكلات مثل الفطير المشلتت، البط، الملوخية، الطواجن والمحاشي.

 

الذهاب للسينما

إذا كنت من هواة السينما، يمكنك اصطحاب عائلتك لمشاهدة أحدث الأفلام، بعدد من السينمات المنتشرة سواء في القاهرة أوالمحافظات المختلفة.

 

المشي علي الكورنيش

شهدت المماشي علي الكورنيش تطورًا، أصبحت مكانًا مميزًا للخروج مع عائلتك أو أصدقائك في الهواء الطلق، يمكن استئجار أحد المراكب النيلية.

 

حدائق ومتنزهات

يمكنك زيارة إحدى الحدائق العامة، بها الخضرة والماء والتي تعتبر مكان مفتوح، لا يوجد بها تكدث،  فهذه الأماكن مناسبة مع الأطفال.

 

نزهة نيلية

يحب كثيرون الذهاب للبحر أو النيل، ويمكن استغلال إجازة العيد في اختيار أفضل الأماكن للتنزه والاستمتاع بالهواء الطلق، وتوجد العديد من المناطق التي يمكنك خلالها استئجار مركب في النيل.

 

رحلات البحرية

يمكن الذهاب إلي الاماكن السياحية والشواطئ، نزول الماء، فقد اثبتت الدراسات أن كورونا لا تنتقل من خلال الماء حتي الأن.

 

الملاهي

يفضل كثيرون خاصة الأطفال الذهاب للملاهي، للترفيه والتعليم وممارسة العديد من الأنشطة، وتوجد العديد من الملاهي التي يمكنك التوجه إليها خلال عطلة عيد الأضحى، لكن يجب عليك أتباع الإرشادات الوقائية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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