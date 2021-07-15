رئيس العبور الجديدة يعلن افتتاح المركز الطبي بحي الحرية

أعلن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن افتتاح المركز الطبي بحي الحرية بالمدينة، المكون من ثلاثة أدوار على مساحة 1500 م٢ بتكلفة استثمارية بلغت 20 مليون جنيه لخدمة قاطني الحي والمناطق المجاورة.

وأضاف المهندس أحمد على، أنه عقب الافتتاح تم تفقد المركز الطبي، وذلك بحضور الدكتورة نجلاء مهدي، مدير الرعاية الصحية بالقليوبية، ومسئولي الإدارة الصحية بالعبور، والأطباء المسئولين عن العيادات والمعمل والصيدلية، ومسئولي الجهاز.

وأكد أن ذلك يأتي استمراراً لجهود الجهاز بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والوزارات لتشغيل المباني الخدمية بالمدينة، لتقديم خدمات طبية وتعليمية واجتماعية لائقة لقاطني المدينة.

وكان أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الاسبوعين الماضيين أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة، ممثلة في مديرية الصحة بالقليوبية، لتشغيل ٣ مراكز طبية بالمدينة، وذلك في إطار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لسكان المدينة بأسرع وقت ممكن.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتسليم المراكز الطبيية إلى الإدارة الصحية بالعبور ومديرية الصحة بالقليوبية، وتم عمل محاضر نقل الأصول، لافتاً إلى أنه تم فرش معظم الأثاث والمكاتب، وبعض الأسرة الطبية وبعض الأدوات الطبية بمعرفة الجهاز.

كما أعلن المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن إنشاء وحدة مرور ومحطة فحص للمركبات، تحت إشراف وزارة الداخلية بمنطقة الـ 2600 فدان بحى الكرامة على مساحة 7 أفدنة، وذلك فى إطار الدور التنموى لجهاز مدينة العبور الجديدة لتوفير كافة الخدمات الحيوية بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن وحدة المرور تتكون من (مدرسة قيادة - وحدة فحص فنى - مبنى إدارى - ورش ومحطة وقود)، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع لتحقيق الاستفادة لسكان المدينة.

وأكد المهندس أحمد على، مواصلة الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة بمدينة العبور الجديدة، لا سيما بالمناطق السكنية، بجانب دفع العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدينة.