عبوة ناسفة تستهدف رتلًا للتحالف الدولي بالعراق

أفاد مصدر أمني في محافظة الناصرية بالعراق، اليوم الخميس، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في المحافظة.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، استهدفت، اليوم، رتلًا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في محافظة الناصرية"، مضيفا أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية".

وتسود حال من التوتر الشديد في مدينة الناصرية جنوبي العراق، حيث بادر المتظاهرون الغاضبون بحسب مصادر طلبت عدم الإفصاح عنها، في تصريح إلى "سكاي نيوز عربية" بإغلاق العديد من المستشفيات الخاصة، وكتبوا في واجهاتها مغلق بأمر الفقراء، فضلًا عن المطالبة باستقالة الجهات الحكومية والإدارية ومعاقبتها.

وتجمع عدد كبير من أهالي الضحايا وسكان المدينة مساء الأربعاء عند المستشفى المحترق، مشعلين الشموع تكريمًا لأرواح الضحايا وسط قلق يسود المحافظة كلها من ردود فعل غاضبة من قبل الشارع.

ونصب المتظاهرون الغاضبون خيم الاعتصام وسط الساحات العامة خاصة ساحة الحبوبي، على غرار ما كان يتم إبان انتفاضة أكتوبر الشعبية أواخر 2019، وتجمع آلاف الناس رافعين شعارات منددة بالفساد والاستبداد والتسلط مثل : "من أحرقني؟" و"لا تنتخبهم يا شعب.. الأحزاب حرقونا".

ويرى مراقبون أن كارثة حريق مستشفى الحسين قد تكون شرارة لانطلاق مظاهرات شعبية متواصلة في مختلف المناطق العراقية، خاصة أن عدد القتلى يتزايد.

ويقول متظاهر في حديث مع "سكاي نيوز عربية" :"لن نعود لبيوتنا بل سنبقى في الشوارع والساحات، إلى أن يرحل الطغاة، ممن يحرقوننا ونحن أحياء، كفى ظلما واحتقارا لنا فنحن بشر وأحرار، ولن نقبل بعد كل هذا الضيم الصمت والرضوخ".