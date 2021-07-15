الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الآن.. رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت قائمة جوجل خلال الآونة الأخيرة لرغبة الكثير من المواطنين في تسجيل بياناتهم للحصول على الدعم النقدي خاصة مع الركود الاقتصادي الذي تسبب فيه أزمة كورونا.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وكيفية الاستعلام عن المنحة الرئاسية إلكترونيا.

 

رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021

يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي تسجيل بياناتهم في البرنامج الرئاسي "تكافل وكرامة" من خلال هذا الرابط ( من هنا) والذي يمنح مستحقيه منح نقدية شهرية لضمان توفير حياة كريمة لهم ولمن يعولون خاصة في ظل الركود الاقتصادي وتسريح العمالة غير المنتظمة بجميع مجالات العمل بسبب جائحة كورونا العالمية التي أجبرت الجميع على التباعد الاجتماعي وعدم السماح لجميع المنشأت الترفيهية إلا باستقبال 50% فقط من الأشغال اليومي فقط لتفادي انتشار العدوى


كيفية الاستعلام عن برنامج التكافل والكرامة 2021

 

يمكن للمواطن الجدد الذين سجلوا بياناتهم بالفعل من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام الإلكتروني عن موقف الطلب المقدم بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي للتكافل والكرامة من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة الاستعلام من القائمة الرئيسية للموقع
  • كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما للراغب في الاستعلام
  • كتابة محافظة الإقامة للراغب في الاستعلام
  • تحديد الإدارة الاجتماعية التابع له المستعلم
  • كتابة العنوان بالتفصيل
  • كتابة بيانات مقدم الطلب كاملة
  • الضغط على زر الاستعلام
  •  

اقرأ أيضاً

رابط تقديم الشكاوى برنامج التكافل والكرامة


عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 2021

 

يستخدم رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 المتقدمين الجدد للحصول على المنحة الشهرية للاستعلام عن موقف طلبهم.

ويستفيد بالفعل من البرنامج قرابة 3 ملايين و 800 ألف مواطن، ومن المتوقع زيادة الإعداد إلى 4 ملايين مواطن مع انتهاء عام 2021 وإضافة شروط أخرى للراغبين في الاستفادة أبرزها عدم تزويج القاصرات في الأسر المتقدمة والتي تحصل بالفعل على المنحة الشهرية لما فيه من أضرار بالغة على نفسية وصحة القاصر.

رابط بوابة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021 الرقم القومى تكافل وكرامة تكافل وكرامة 2021 المنحة الرئاسية وزارة التضامن برنامج تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

مصر تقفز 38 مركزًا في مؤشر «أكثر دول العالم أمانًا» (إنفوجراف)

مصدر بـ«التعليم»: تتبع مصدر امتحان الجغرافيا المتداول بالسوشيال ميديا

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-7-2021

«التعليم» تعلن ضبط الطالب المسؤول عن تصوير امتحان الجغرافيا

حلا شيحة تتبرأ من «مش أنا» وتدعو تامر حسنى إلى التوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى