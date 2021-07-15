الآن.. رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021

رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تصدرت قائمة جوجل خلال الآونة الأخيرة لرغبة الكثير من المواطنين في تسجيل بياناتهم للحصول على الدعم النقدي خاصة مع الركود الاقتصادي الذي تسبب فيه أزمة كورونا.

لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وكيفية الاستعلام عن المنحة الرئاسية إلكترونيا.

رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021

يمكن للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي تسجيل بياناتهم في البرنامج الرئاسي "تكافل وكرامة" من خلال هذا الرابط ( من هنا) والذي يمنح مستحقيه منح نقدية شهرية لضمان توفير حياة كريمة لهم ولمن يعولون خاصة في ظل الركود الاقتصادي وتسريح العمالة غير المنتظمة بجميع مجالات العمل بسبب جائحة كورونا العالمية التي أجبرت الجميع على التباعد الاجتماعي وعدم السماح لجميع المنشأت الترفيهية إلا باستقبال 50% فقط من الأشغال اليومي فقط لتفادي انتشار العدوى



كيفية الاستعلام عن برنامج التكافل والكرامة 2021

يمكن للمواطن الجدد الذين سجلوا بياناتهم بالفعل من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام الإلكتروني عن موقف الطلب المقدم بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي للتكافل والكرامة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما للراغب في الاستعلام

كتابة محافظة الإقامة للراغب في الاستعلام

تحديد الإدارة الاجتماعية التابع له المستعلم

كتابة العنوان بالتفصيل

كتابة بيانات مقدم الطلب كاملة

الضغط على زر الاستعلام



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عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 2021

يستخدم رابط بوابة الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة 2021 المتقدمين الجدد للحصول على المنحة الشهرية للاستعلام عن موقف طلبهم.

ويستفيد بالفعل من البرنامج قرابة 3 ملايين و 800 ألف مواطن، ومن المتوقع زيادة الإعداد إلى 4 ملايين مواطن مع انتهاء عام 2021 وإضافة شروط أخرى للراغبين في الاستفادة أبرزها عدم تزويج القاصرات في الأسر المتقدمة والتي تحصل بالفعل على المنحة الشهرية لما فيه من أضرار بالغة على نفسية وصحة القاصر.