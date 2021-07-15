الخميس 15 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أولوية لـ«حياة كريمة».. تأهيل وتبطين 2118 كيلو متر من الترع

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".
 

كما يتم تنفيذ أعمال المشروع فى عدة مناطق ضمن مبادرة "حياه كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلًا بالمحافظات المستهدفة. 


وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين  2118،596 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ  10،796 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات. 

من جانبه، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتبع يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.

وأوضح غانم، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف القرى الأقل دخلًا، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

تحسين حالة الطرق المجاورة للترع وزراعة الأشجار 
 

كما أكد المتحدث الرسمى أن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى، مشيرًا إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.

يذكر أن المشروع القومى يتضمن أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.
 

عبدالفتاح السيسي المحافظات مشروع وزارة الموارد المائية والري المشروع القومي المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع

رئيس التحرير

وائل لطفي

مزايدون وجهلة أيضًا

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 17-7-2021

بالصور والفيديو.. حريق هائل فى أحد العقارات بميدان الساعة بفيصل

فوز داليا السواح بجميع أصوات الناخبين على مقعد بورصة النيل

نتائج انتخابات مجلس إدارة البورصة 2021

«التعليم»: إغلاق عدد من صفحات الغش الإلكترونى للثانوية العامة

اتحاد المستثمرين: مبادرة التمويل العقارى ستحدث رواجًا بالقطاع خلال الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

خالد عكاشة

الميليشيات العراقية والوجود الأمريكى.. هل من نهاية؟

ثروت الخرباوي

أيها العالم فلتسمع صوت المصريين فى معركة النيل

منى رجب

جيهان السادات.. أيقونة العطاء والتقدم للوطن

ماجد حبته

بيروت - القاهرة.. صد رد

أسماء محفوظ

يا سيد الرجالة

د. بهي الدين مرسي

حلاوة زمان.. عروسة فستان

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى