أولوية لـ«حياة كريمة».. تأهيل وتبطين 2118 كيلو متر من الترع

تعمل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".



كما يتم تنفيذ أعمال المشروع فى عدة مناطق ضمن مبادرة "حياه كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلًا بالمحافظات المستهدفة.



وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الخميس، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2118،596 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 10،796 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.



من جانبه، قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتبع يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل وبالتالى على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



وأوضح غانم، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم إعطاء أولوية لقرى مبادرة "حياة كريمة"، والتى تستهدف القرى الأقل دخلًا، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.



تحسين حالة الطرق المجاورة للترع وزراعة الأشجار



كما أكد المتحدث الرسمى أن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة "الرى والزراعة والنقل"، وتعظيم العائد من الاستثمارات المنفقة على هذا المشروع القومى، مشيرًا إلى فائدة المشروع فى زيادة عرض جسور الترع، وهو الأمر الذى يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار.



يذكر أن المشروع القومى يتضمن أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلومتر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.

