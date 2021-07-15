باحثة ألمانية تحلل قوانين النمسا الأخيرة لمكافحة الإخوان

قالت سيغريد هيرمان مارشال، الباحثة الألمانية في شئون جماعة الإخوان، في مقال لها عبر موقع "عين أوروبية على التطرف"، إن هناك عددا من الدول الأوروبية التي تاخذ قوانين لمكافحة جماعة الإخوان وإن كانت النمسا أحدثهم.

قوانين مكافحة الإخوان في النمسا

وأضافت أن القوانين النمساوية لمكافحة الإرهاب تأتي عقب تعرض النمسا للعديد من الهجمات الإرهابية، وهناك المزيد من الإجراءات في النمسا لم تطبق بعد وبعدها لم يتم الإعلان عنه بعد.

وتابعت: لقد حدثت الحكومة النمساوية عددا من التغييرات في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، في نظام العقوبات، وتنظيم المحاكم.

ووفقا لمارشال فإن جزءًا من القوانين النمساوية الجديدة تتضمن مراقبة السجلات المالية والأنشطة المالية للجماعات الإرهابية والإخوان، حيث تم فرض عقوبات جنائية أكثر صرامة وشمولية.

ووسعت القوانين الجديدة في النمسا إمكانية وصول الدولة إلى الأصول المالية إذا كان المتهم مشتبهًا في حصوله على تلك الأصول المالية من خلال أعمال إجرامية، كما يُمنح القضاة خيار مصادرة الأصول إذا تعذرت محاكمة المتهم أو إدانته على الجرائم، وتتيح هذه السلطة التقديرية القضائية الموسعة مجالًا للمناورة في فضاء عدم اليقين بين الأموال القانونية التي يمكن التحقق منها والأصول التي لا يمكن للمتهم أو لن يقوم بتفسيرها.

كما تم تشديد القوانين التي تعاقب الوسطاء أيضا، وتحديث قائمة الأصول لتشمل العملات الافتراضية.

ومن ضمن القوانين، سيتم توفير إمكانية المراقبة الإلكترونية للشخص الذي يتم الإفراج عنه المشروط، ويُتوقع من جميع المساعدين ومقدمي الرعاية الإبلاغ عن التقدم أو أي انتكاسة في السلوك الإجرامي. يمكن تمديد الفترة التجريبية، على الرغم من أن القانون مقيّد بعناية: يمكن فرض المراقبة الإلكترونية لمدة أقصاها عشر سنوات.

وتؤدي الإضافات الأصغر إلى قانون الإجراءات الجنائية إلى خفض الحد الأدنى لتدخل مكاتب المدعي العام وتمكين تقديم منتهكي القانون غير المتعاونين خلال فترة الاختبار أو في حالة عدم الامتثال لأوامر المحكمة.

ويجب أن تشمل التدابير الإضافية بأنه يمكن سحب رخصة القيادة كخيار عقابي، وسحب الجنسية النمساوية للأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة.

وأخيرًا، هناك تغييرات على قانون الإسلام، الذي نظم في عام 2015 على وجه التحديد العلاقة بين المجتمعات الدينية الإسلامية والدولة النمساوية، بهدف زيادة الشفافية، كما أن الأئمة والخطباء العاملين عليهم الآن الكشف عن الموارد المالية والاتصالات.