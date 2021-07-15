الخميس 15 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرز أنشطة وزيرة التضامن الاجتماعى.. الأربعاء

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الأربعاء، عددًا من الأنشطة والتى نستعرضها فى التقرير التالي:

- التضامن تبدأ صرف «تكافل وكرامة» لـ 3.8 مليون أسرة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لأكثر من 3.8 أسرة مستفيدة، من خلال منافذ الصرف المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.


- بنك ناصر يواصل صرف معاشات يوليو لمن تخلف خلال الأيام الماضية

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، عن استمرار صرف معاشات من تخلف عن الصرف من خلال الماكينات الآلية، بناءً على توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عبر ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة "فوري" لتكنولوجيا البنوك والدفع الإلكتروني، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، حيث تم توفير كافة أدوات التعقيم لمنع انتشار فيروس كورونا وحماية العملاء والعاملين بالبنك.


 - إنقاذ سيدة تفترش الشارع بحدائق أكتوبر ونقلها إلى دور الرعاية:-

أعلنت مؤسسة "معانا" لإنقاذ إنسان، إحدى المؤسسات التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، منذ قليل، عن التعامل مع البلاغ الوارد إلى المؤسسة بوجود سيدة بمنطقة حدائق أكتوبر تفترش الأرض فى حالة إعياء شديدة، ومجهولة الهوية.
 
وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه على الفور انتقل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن إلى مكان وجود السيدة، وبالحديث معها اتضح أنها تدعي" ماما روحية" تائهة، وتعاني من اضطرابات نفسية حادة وغير قادرة علي الحركة.

 

- إجراءات التأمين على العمالة غير المنتظمة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن إمكانية التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة ومد الحماية التأمينية لهم.

وأكدت الهيئة، عبر موقعها الالكتروني، أن هناك عدة خطوات للتأمين على فئة العمالة غير المنتظمة من خلال الذهاب إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرة الشخص نشاط المؤمن عليه.

 

- «التضامن» تطلق حملات توعوية بقرى «حياة كريمة» في 4 محافظات بالصعيد

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن حملات التوعية المجتمعية داخل قرى مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تدشين برنامج توعوي متكامل يستهدف أكثر من 12 رسالة توعية تركز جميعها على تنمية الأسرة والمجتمع، وتعمل على المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول القضايا المجتمعية المختلفة والربط بين حملات تغيير الاتجاهات والسلوك للفئات المستهدفة وبين تقديم الخدمات والإحالة لمقدمي الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والبيئية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتعاون مع الوزارات المعنية.


- «التضامن» تعلن تفاصيل حملات التوعية بقرى «حياة كريمة»

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة التمهيدية لحملات التوعية المجتمعية لمبادرة حياة كريمة فى قرى أربع محافظات بالوجه القبلي (بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج)، وذلك لتعزيز وعي المجتمعات المستهدفة بأهم القضايا الاجتماعية والصحية.

وزيرة التضامن فيروس كورونا تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي التدخل السريع القباج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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