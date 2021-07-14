حملة موسعة لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية والتموينية بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة موسعة لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية والتموينية برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة يرافقه محمد غنيم نائب رئيس المركز والمدينة وبمشاركة الطب البيطري والصحة والتموين ورخص المحلات والبيئة والإشغالات وشرطة المرافق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

شملت الحملة المرور على الأسواق التجارية ومحلات البقالة والجزارة وكذلك المخابز على مستوى قرى الوحدات المحلية والمدينة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات لمحلات جزارة لعدم الإعلان عن الأسعار وكذلك وجود مخالفات صحية داخل مخبز وكافيتريا شهيرة بطريق بنها المنصورة وأيضا مخالفات داخل محل تجاري لعرضه سلع منتهية الصلاحية تضر بصحة المواطنين وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات تنفيذا لسيادة القانون وحفاظا على حقوق وصحة المواطنين.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أن حملات رقابة وضبط الأسواق والأسعار ومتابعة رخص المحلات بكافة أنواعها وأنشطتها والاشتراطات والإجراءات الاحترازية والقانونية اللازمة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية بكافة مناطق المركز والمدينة مستمرة حفاظا على حقوق وصحة المواطنين وتنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه لا تهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالف دون محسوبية مع تشكيل لجان وحملات متخصصة للمرور على قرى الوحدات المحلية والمدينة لمتابعة مستوى النظافة العامة ورفع القمامة والتأكد من مدى انتظام وحسن سير العمل واستقبال المواطنين وإنهاء مصالحهم وخدماتهم فى سهولة ويسر طبقا للقانون داخل الإدارات والقطاعات الخدمية للمواطنين الذين نعمل جميعا لراحتهم والارتقاء بمستوى الخدمات والأوضاع المعيشية التي هي هدف القيادة السياسية بالدولة فى شتى المجالات لشعور جموع المواطنين بالراحة وجهود الدولة.