هاني رمزي عن مبادرته للتواصل مع «رجل قطار منوف»: حاولت أدخل فرحة العيد على بيته

عبر الفنان هاني رمزي أسفه للموقف الذي تعرض له المواطن محمد رشاد الشهير إعلاميا برجل قطار المنوفية بعد تعدي كمسري القطار عليه أمس وانتشار الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، أنه بادر بدعوة صاحب الواقعة وأسرته من أجل إدخال الفرحة على هذا المواطن وأسرته خلال العيد بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها وأدخلته في موقف محزن للغاية لا يتوافق مع شهامة الشعب المصري.

وأكد خلال المداخلة أنه تواصل مع إدارة المسرح الذي يقدم عليه مسرحية “أبو العربي في مهمة مستحيلة” ورحبت الإدارة بالفكرة معبرين عن رغبتهم في تقديم أي مساعدة للرجل وأسرته دون مفاخرة أو أي شيء من هذا القبيل وهو ما انتشر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب المنشور الذي نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مساء أمس.

وخلال الساعات الماضية سعى الفنان هاني رمزي إلى التواصل مع صاحب واقعة “قطار منوف”، منذ ساعات، من أجل دعوته مع ابنته على عرض مسرحية الفنان التي تحمل اسم "أبوالعربي".

وقال هاني رمزي رمزي" في منشور له عبر فيس بوك: “عايز أوصل للراجل اللى انضرب من الكمسري أمام بنته الطفلة لكي أدعوه هو بنته وأسرته لحضور مسرحية أبوالعربي في العيد”.

وعلى صعيد آخر يعرض لهاني رمزي حاليا مسرحيته أبو العرب في مهمة مستحيلة، من بطولة هاني رمزي، وداليا البحيري، وأحمد فتحي، ومحمد جمعة، وحجاج عبدالعظيم، وليلى عز العرب، وعمرو عبدالعزيز، ونخبة من الشاب الصاعدين، والعمل من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم وكان العرض حقق نجاحا خلال الفترة الماضية وتوقف لسفر هاني رمزي وعاد لاستئناف العرض من جديد مؤخرا.