الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يكرم متدربى «الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة» فى ختام البرنامج

القاضي يكرم متدربي
القاضي يكرم متدربي البرنامج الرئاسي

كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، في ختام برنامجهم التدريبي بالمحافظة، الذى امتد على مدار شهرين من المعايشة الميدانية والعملية لمجالات العمل بمختلف القطاعات الخدمية داخل محافظة المنيا.

وقال المحافظ، إن الشباب المصري أصبح يعيش افضل عصور التمكين، وصار له اليوم فرصة كبيرة لتقلد المناصب القيادية في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى انحاز للشباب من أجل تمكينهم وإعدادهم بشكل جيد بما يخدم بلدنا الغالي مصر.

وأثنى المحافظ، على متدربي البرنامج الرئاسي بالمنيا، وهم عبير عبد الحميد، محمد محسن، إسلام السيد رجب، من حيث استعدادهم للتعلم وتطوير الذات، وهو ما لمسه خلال جولاتهم داخل قطاعات المحافظة المختلفة ومشاركتهم في اللقاءات والاجتماعات المختلفة.

وقدم المحافظ الشكر لهم على مقترحاتهم البناءة طوال فترة تواجدهم داخل المحافظة.

وأوضح "نائب المحافظ" أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف لتنفيذ خطة الدولة لبناء صف ثاني من القيادات، بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن المحافظة أعدت برنامجا خاصا للمتدربين، للتعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري كمرحلة اعداد وتدريب وتأهيل للعمل التنفيذي.

من جانبهم قدم، متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد المنسي)، الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد أبوزيد، لما قدمته المحافظة من دعم كامل لإنجاح فترة تدريبهم وتعرفهم على كيفية مواجهة المشاكل والتحديات بفكر ورؤية وأسلوب نموذجي وراقى بما يساهم بدوره في وضع الحلول المناسبة لها.

وأهدى المحافظ المتدربين درع المحافظة، بمناسبة انتهاء البرنامج التدريبي لهم، متمنيا لهما كل التوفيق في ما هو قادم.

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محافظ المنيا تكريم متدربي البرنامج الرئاسي دفعة الشهيدة أحمد المنسي ختام البرنامج التدريبى أسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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