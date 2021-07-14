الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشروط والأوراق المطلوبة للبرامج التدريبية لأعضاء هيئة التدريس بالخارج

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق برنامج البعثات التدريبية الخاص بالكوادر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأكاديمية الفنون، لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 6 أشهر، في عدد من الدول، منها (روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا).

وتقوم الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى بتمويل البرامج التدريبية، وتشمل النفقات الخاصة بالإقامة والمصروفات البحثية وتذاكر الطيران (ذهاب وإياب)، والتأمين الصحي، طوال فترة التدريب، وسيتم فتح باب التقدم إعتبارًا من 15 يوليو الجاري وحتى 19 سبتمبر 2021.

الأوراق المطلوبة:

1- استمارة بيانات من أكاديمية الفنون باللغة العربية ومُعتمدة ومختومة.

2- إفادة من أكاديمية الفنون تُفيد بأن المُتقدم لم يسبق حصوله على بعثة أو مِنحة بغرض الحصول على الدكتوراه عن طريق البعثات، (إشراف مُشترك - بعثة خارجية - منحة مقدمة للدولة - أحد البرامج المُمولة على نفقة البعثات)، کما یتم الإشارة إلى إذا كان عليه مدة التزام من عدمه، وفقًا لنص المادة 24 من القانون رقم 149 لسنة 2020.

3- يجب أن يكون مشروع خطة التدريب باللغة الإنجليزية، ولا تزيد عن 3 صفحات، وتحتوي على خطة الاستفادة من المهارات المُكتسبة من التدريب، وأن تكون مُعتمدة ومختومة من رئيس المعهد المُختص.

4- خِطاب قبول من أحد جهات التدريب الأجنبية.

5- تقديم ما يُفيد الموقف من الخدمة العسكرية بالنسبة للذكور.

6- موافقة جهة العمل للتقدم لهذه البعثات، مُعتمدة ومختومة من رئيس أكاديمية الفنون.

وجاءت شروط التقديم لأحد البرامج التدريبية على النحو التالي:

1- أن يكون من العاملين بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون.

2- أن يكون مصري الجنسية.

3- أن يكون محمود السيرة وحسّن السُمعة، ولم يسبق الحُكم عليه في جناية أو في جُنحة مُخلة بالشرف أو في إحدى الجرائم الإرهابية أو الجرائم المُرتبطة بها.

4- أن يكون متمتعًا باللياقة الصحية التي تقتضيها البعثة، وأن تكون حالته الصحية تسمح له باحتمال طبيعة الدراسة وظروفها في البلد المُزمع إيفاده إليها.

5- أن يكون مستوفيًا للشروط الخاصة بالترشيح للمجال والمستوى الذي تقدم له، والتي تضعها اللجنة التنفيذية للبعثات عند الإعلان عن البعثات.

6- أن يكون على قوة العمل وقت التقدم للحصول على البعثة.

7- ألا يكون قد سبق إيفاده في بعثة للغرض ذاته، أو تم إلغاء إيفاده.

 8- ألا يكون المُتقدم على منحة مُقدمة للدولة أو بعثة أو أجازة دراسية لذات غرض الإيفاد خلال فترة التقدم للإعلان.

9- الحصول على موافقة السلطة المُختصة بالجهة التابع لها المبعوث.

10-أن يكون قد أنهی مدة الإلتزام المنصوص عليها بقانون البعثات، إذا كان قد سبُق له الإيفاد في بعثة أو مهمة علمية من خلال الإدارة المركزية للبعثات.

11 - يتم ترك شرط اللغة لما تُقرره الجهة التي سيتدرب بها المتقدم وحسب دولة الإيفاد.

12- يُمكن التقدم لأي فئة عمرية لهذا البرنامج التدریبي.

الولايات المتحدة وزارة التعليم التعليم العالي الولايات المتحدة الامريكية وزير التعليم العالي أكاديمية الفنون وزارة التعليم العالي الخدمة العسكرية البحث العلمي هيئة التدريس أعضاء هيئة التدريس المصروفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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