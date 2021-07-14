فاشون بلوجر: 5 حلول مثالية لتنسيق ملابس المحجبات في الصيف

تعاني الكثير من المحجبات من كيفية تنسيق ملابسهن خلال فصل الصيف، حيث يريدن تحقيق معادلة صعبة فى ارتداء ملابس مريحة وفي نفس الوقت ملائمة لحرارة الجو ومواكبة لأحدث صيحات الموضة.

وتضع الفاشون بلوجر شيرين أنور، لـ"الدستور"، حلول لتنسيق ملابس المحجبات فى الصيف، مؤكدة أن الأمر يتلخص في كيفية الاستفادة القصوى من الملابس، حتى يظهر من يرتديها بأكثر من شكل مختلف من خلال إحداث عدة تغييرات في طرق اختيارات قطع الملابس.



الكارديجان الصيفي

تضيف أن كل سيدة وفتاة ترغبن في الظهور بأفضل إطلالة كل يوم، وأن تنسيق ملابس المحجبات لم يصبح صعب مثل الماضي، ومن القطع الصيفية التي لا يجب أن تخلو خزانة ملابس أي بنت أو سيدة محجبة، الكارديجان، الذي يمكن تنسيقه بأكثر من طريقة ليعطي إطلالات متعددة مميزة.

فعلى سبيل المثال، عند ارتداء فستان يمكن تنسيقه بسهولة مع كارديجان صيفي وحذاء أنيق، وللظهور بإطلالة بسيطة وأنيقة يمكنكِ ارتداء الكارديجان ووضع الحزام حول الخصر.



ويمكن أن يكون الكارديجان سادة من الحرير أو القطن الخالص، كما يمكن إرتداؤه مع تي شيرت مطبوع بالنقوش إذا كنتِ ترغبين في ارتداء الكارديجان السادة.

الجمبسوت الجينز

أوضحت الفاشون بلوجر أن الكارديجان الصيفي يمكن ارتداؤه مع الجمبسوت الجينز للظهور بلوك مميز ومختلف ومريح أيضًا.



كما يمكن ارتداء القمصان التقليدية تحت السترات، وتنسيق ارتداء الكارديجان مع قميص جينز وتركه بالخارج أو إدخال القميص في البنطلون.

الكارديجان المنفوش



ويمكن ارتداء الكارديجان المنفوش لأنه يمنحك طلّة لافتة ومميزة، كذلك الكارديجان المقلم المنفوش يمكن ارتدائه خاصة إذا كنتِ من النحيفات لأن هذا الموديل يعطيكِ مظهر أعرض وهو مناسب لفصل الصيف.

أشارت الفاشون بلوجر إلى أنه يمكن ارتداء البنطلون أو التنورة مع الكارديجان الطويل وربطه بحزام الخصر، لإعطاء مظهر وإطلالة أنيقة.