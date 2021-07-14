الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تصدير 4 آلاف طن ملح إلى لبنان عبر ميناء العريش

ميناء العريش
ميناء العريش

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان لها، استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري حيث تم استقبال السفينة TALI القادمة من ميناء دمياط والتي ترفع علم لبنان ويبلغ طولها 85 مترا والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 4 آلاف طن ملح إلى لبنان.

وذكر بيان الهيئة أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعتبر الثامنة عشر من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية؛ ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 75 ألف طن. وبذلك تعتبر لبنان المستورد الأول للملح عبر ميناء العريش بعدد 10 سفن بإجمالى حمولات 34 ألف طن.

كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة GUDENA التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 5.3 متر، وذلك لشحن 3900 طن صودا كاوية من الميناء. 

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن  ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة. كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

دخول سفينة كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة .

تصدير شحن ملح ميناء العريش

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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