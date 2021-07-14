الأربعاء 14 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا البؤرة الجديدة لوباء كورونا في آسيا

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

أصبحت اندونيسيا التي أعلنت الأربعاء، عن حصيلة قياسية من 54 ألف إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة، البؤرة الجديدة للوباء في آسيا متجاوزة الهند.

أدى تزايد الحالات إلى بلوغ المستشفيات أقصى طاقاتها وهناك العديد من المرضى يتوفون في منازلهم فيما تبحث العائلات يائسة عن عبوات الاكسجين.

أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، حصيلة قياسية بلغت 54,517 إصابة جديدة و991 وفاة في 24 ساعة، وهي أعلى بمعدل عشر مرات عما كانت عليه قبل شهر.

كما ان نقص الفحوص والوفيات التي تسجل في المستشفيات وعدم تتبع المخالطين للمصابين، كلها عوامل تدفع الى الاعتقاد بان هذه الحصيلة قد تكون أقل بكثير من الواقع.

وقال ديكي بوديمان خبير الأوبئة الاندونيسي في جامعة غريفيث الاسترالية لوكالة فرانس برس: إن "اندونيسيا قد تصبح البؤرة الجديدة عالميا للوباء، وفي مطلق الأحوال هي بؤرة الوباء في آسيا".

وأضاف: "اذا أخذنا في الاعتبار الفارق بين عدد السكان في الهند واندونيسيا، فمن الواضح أن الوباء أخطر بالفعل في اندونيسيا".

وتابع: أن العدد الفعلي للحالات الجديدة قد يكون أعلى من مئة ألف في اليوم وقد يبلغ في نهاية الشهر ألفي وفاة في اليوم.

من جهتها أحصت الهند في الأيام الماضية معدلا يوميا من 44 ألف إصابة جديدة وألف وفاة، لكن عدد سكانها يبلغ خمسة أضعاف عدد سكان اندونيسيا البالغ 270 مليون نسمة.

منذ بدء الوباء، سجلت الهند أكثر من 30 مليون إصابة و400 ألف وفاة. واندونيسيا التي كانت الحالات فيها قليلة عند بدء الوباء، باتت تسجل 2,6 مليون إصابة بينها حوالى 79 ألف وفاة.

أعلنت السلطات الاندونيسية الأسبوع الماضي عن قيود مشددة بينها إغلاق مراكز تجارية ومطاعم ومكاتب، لكن حلول عيد الأضحى الأسبوع المقبل يثير مخاوف من الأسوأ في هذا البلد الذي يعد غالبية مسلمة.

إندونيسيا كورونا فيروس كورونا آسيا الهند

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

الأكثر قراءة

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 رسميًا عبر الدستور

حرارة ورطوبة.. حالة الطقس في وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى

«القوى العاملة»: 4 أيام إجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

«ممنوع الهوت شورت».. شروط حفل روبي تضعها في صدارة التريند

«زايد»: «الصحة العالمية» تضع مصر فى المستوى الأقل من حيث خطر انتشار كورونا

ارتفاع فى نسبة الرطوبة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الخميس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

تسوية إيفرجيفين.. قناة السويس تثبت أنها ذراع مصر الطولى فى الاقتصاد العالمى

إبراهيم داود

حياد مصر

ماجد حبته

الوباء.. التنمية.. وتجربتنا التنموية

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

صور

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

فاكهة الموسم.. «حَمار وحلاوة» فى حر الصيف

رياضة الكاياك تعود من جديد

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين هدم قوات الاحتلال لمنازل شمال شرق رام الله

الاحتلال الإسرائيلى يهدم 11 منزلا شمال رام الله

دراسة: 25%؜ من اليهود بالولايات المتحدة يعتبرون إسرائيل دولة فصل عنصرى