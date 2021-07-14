سفير مصر لدى السودان يبحث مع «السيادة الانتقالي» القضايا الثنائية والإقليمية

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الأربعاء، مع سفير مصر لدى الخرطوم حسام عيسى العلاقات الثنائية في المجالات التنموية والاقتصادية والتعليمية والاستراتيجية.

وأكد السفير حسام عيسى، أن اللقاء اتسم بالشفافية وتبادل وجهات النظر فيما يتصل بالقضايا ذات الاهتمام المشترك الثنائية والإقليمية والدولية، حسب بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وقال سفير القاهرة لدى الخرطوم إن اللقاء تطرق للجهود المبذولة لتحقيق أهداف ثورة السودان وطموحات شعبه على المستويات كافة وبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في ربوعه، والوصول بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة التكامل التام والمضي قدما لانفاذ المشروعات الاستراتيجية الهامة والمتمثلة في السكة حديد والربط الكهربائي.

ولفت حسام عيسى، إلى أن اللقاء تناول أهمية التعاون والاستفادة من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي والمشروعات الأخرى الزراعية والصناعية، وأمن على ضرورة التشاور المستمر من اجل تحقيق المنافع المشتركة لمصلحة الشعبين الشقيقين.