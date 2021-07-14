الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبى: «دلتا» ستشكل 90% من سلالات «كورونا» المنتشرة بنهاية أغسطس

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قالت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا اليوم الأربعاء، إن سلالة دلتا من فيروس كورونا ستشكل 90% من السلالات المنتشرة في الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أغسطس.

وأضافت الهيئة، أن الحصول على جرعتين من اللقاحات المضادة للفيروس سيوفر الحماية من هذه السلالة سريعة الانتشار.

ولا يزال الأشخاص المطعمين بالكامل ضد "كوفيد- 19" يصابون بسلالة كورونا الجديدة "دلتا"، لكن مسئولي الصحة العالمية يقولون إن اللقاحات تحمي معظم الناس من الإصابة بالمرض الشديد أو الموت.

وفي سياق متصل، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، "تنتشر سلالة "دلتا" في جميع أنحاء العالم بوتيرة شديدة السرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع جديد في الحالات والوفيات".

وأظهر إحصاء لـ"رويترز": أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و137 ألفا 398 حالة وفاة. 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019.

الجدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

هيئة تنظيم الأدوية اوروبا كورونا فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي

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تجارة القبح

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