بيلاروسيا تُسجل 940 إصابة جديدة بكورونا فى 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في بيلاروسيا، 940 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المُستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 430 ألفًا و121 مُصابًا.

وأفادت وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، نقلًا عن وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 423 ألفًا و404 مرضى عقب تسجيل 1030 حالة تعاف جديدة على مدار أمس.

كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 3287 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأجرت بيلاروسيا على مدار أمس 19 ألفًا و166 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 7 ملايين و18 ألفًا و794 اختبارًا على مستوى البلاد.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونا و755 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لـ4 ملايين و48 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3 مليارات و469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة واليابان وتركيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، نظرا لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.