نصف مليون أضحية.. كف استعد «الجزارين» لعيد الأضحى؟

تستعد شعبة الجزارين لعيد الأضحى المبارك بالشوادر ومحلات الجزارة لبيع الأضاحي واللحوم للمواطنين من الآن وحتى ثاني أيام العيد.

وقال يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، إنه تم تجهيز محلات وشوادر الجزارين للأضاحي بأسعار من ٥٣ إلى ٥٨ جنيها للكيلو الكندوز البقري وزن قائم، ومن ٤٥ إلى ٥٢ للكندوز الجاموسي وزن قائم، وأسعار الضأن ٦٠ إلى ٦٥ جنيه للكيلو وزن قائم، والأسعار حسب النوع والجنس والسن للعجول بقرى وجاموسي واغنام وماعز، والجمال ويم بيعها بالواحدة.

وأضاف البسومي في تصريحات لـ"الدستور"، أن أسعار اللحوم الكندوز البقري أسعارها الكيلو من ١٣٠ إلى ١٥٠ جنيها للكيلو، والأبقار كبيرة السن المذبوحة سعر الكيلو من ١٠٠ إلى ١١٠ جنيهات، بينما أسعار الكندوز والجاموسي من ١٠٠ إلى ١٢٠ جنيها للكيلو، وكبيرة السن السعر من ٩٠ إلى ١٠٠ للكيلو، بينما سعر الضأن من الخراف والماعز من ١٤٠ إلى ١٥٠ جنيها للكيلو.

وتابع أن الأضاحي واللحوم متوفرة والمعروض يكفي من الأضاحي بمختلف أنواعها وأوزانها، والأسعار الحالية ستنخفض قبل عيد الأضحى بيومين نتيجة تشبع السوق والقيام بحجز الأضاحي من المواطنين، مشيرا إلى أنه من المتوقع طرح نصف مليون رأس أضاحي من الأبقار والجاموس والجمال والخراف والماعز.

وأوضح البسومي ان اسعار اللحوم والمواشي ارتفعت هذا العام بشكل مبكر نتيجة جائحة كورونا وقلة الاستيراد من الهند والبرازيل، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستورد، إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 7 إلى 15%، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم ستعود إلى سابق عهدها بعيد عيد الأضحى مباشرة.