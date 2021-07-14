«الوطنية للصحافة»: متابعة أداء المؤسسات القومية وفتح الملفات الشائكة

التقى المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، بوفد من النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي، وبحضور وليد عبد العزيز وأسامة أبو باشا عضوي الهيئة ورؤساء اللجان النقابية بالمؤسسات الصحفية القومية.

وتم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية لأعضاء اللجان النقابية بالمؤسسات لتعريفهم بدورهم وواجباتهم ومسئولياتهم، وكذلك عقد لقاءات دورية مع الهيئة لطرح المشكلات التي تواجه العاملين بالمؤسسات.

وفي بداية اللقاء، أكد الشوربجي أن الهيئة لا تدخر أي جهد لدعم ومساندة المؤسسات الصحفية القومية، حيث حرصت على مدار العام الماضي على متابعة أداء المؤسسات الصحفية مالياً وإدارياً وصحفياً، ولم تتوان للحظة عن فتح جميع الملفات الشائكة وحلها؛ وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء المؤسسات مؤكداً أن المتابعة اليومية والمستمرة هي أحد أدوات العمل الرئيسية للهيئة.

وقال مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن الهيئة حريصة على مصلحة المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال، وأن النقابة تتواصل بشكل دائم مع الهيئة لحل أية مشكلات، حيث لا تدخر الهيئة أي جهد لحلها.

وقد أشاد الحضور بالجهود التي تبذلها الهيئة؛ خاصة الدورات التدريبة التي يتم تنظيمها للعاملين بالمؤسسات الصحفية؛ مناشدين الهيئة تنظيم دورات تدريبية لأعضاء اللجان النقابية بالمؤسسات لتعريفهم بدورهم وواجباتهم ومسئولياتهم، وهو ما استجابت له الهيئة على الفور كما طلب الحاضرون عقد لقاءات دورية مع الهيئة لطرح المشكلات التي تواجه العاملين بالمؤسسات، وقد أشاد رئيس الهيئة بهذا الاقتراح وأبدى ترحيبه بهذه الفكرة، مؤكداً على ضرورة التواصل بين جميع الأطراف المعنية.

وفي نهاية اللقاء، قدم البدوي درع النقابة تكريماً للشوربجي، لما يبذله من جهود لخدمة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.